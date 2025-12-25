El Cabildo de La Gomera recibe 40.000 euros del Gobierno de Canarias para avanzar en su Plan de Acción Climática

Archivo - Paisaje de La Gomera - CEDIDO POR CABILDO DE LA GOMERA - Archivo

SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de La Gomera ha recibido una subvención directa de la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias por importe de 39.928,29 euros para avanzar en la elaboración del Plan de Acción Climática para el turismo de la isla.

Según informa la Corporación insular, se trata de una ayuda que se enmarca en la convocatoria regional denominada 'Apoyo a la transición hacia la sostenibilidad turística'.

La misma permitirá financiar íntegramente los trabajos necesarios para dotar a La Gomera de un instrumento estratégico orientado a avanzar hacia un modelo turístico más sostenible, resiliente y alineado con los objetivos de mitigación y adaptación al cambio climático.

Por su parte, el Plan de Acción Climática tendrá como objetivo diagnosticar el impacto climático del sector turístico insular, mediante la medición de las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas al transporte, el alojamiento y las actividades turísticas, así como identificar la vulnerabilidad de los ecosistemas que constituyen los principales atractivos del destino.

A partir de este análisis, el documento establecerá líneas estratégicas y medidas concretas para la descarbonización del sector, la regeneración ambiental y el refuerzo de la resiliencia territorial.

De igual modo, el plan incorporará procesos de participación ciudadana y empresarial, con el fin de implicar al sector público, al tejido económico y a la sociedad civil en la definición de las actuaciones, además de propuestas de gobernanza y financiación que faciliten su implantación y seguimiento.

La redacción del Plan de Acción Climática contará con un equipo técnico multidisciplinar especializado en acción climática, sostenibilidad turística, análisis ambiental y participación social.

Finalmente, el documento resultante servirá como hoja de ruta para la transformación del modelo turístico de La Gomera, en coherencia con la normativa autonómica en materia de cambio climático y con los compromisos internacionales asumidos por Canarias en el ámbito del turismo sostenible.