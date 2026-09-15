Cabildo de Gran Canaria da por controlado el incendio forestal de Cazadores, que afecta a unas 15 hectáreas

Incendio forestal en Cazadores, en el municipio de Telde (Gran Canaria) - CEDIDO POR CABILDO DE GRAN CANARIA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los equipos de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria han dado por controlado, antes de las 02.00 horas de este martes, el incendio forestal declarado en la zona de Cazadores, en el municipio de Telde, pasado el mediodía de este lunes, 14 de septiembre, y que ha afectado a unas 15 hectáreas.

El fuego, que quedó estabilizado sobre las 17.00 horas de este lunes, tras la "rápida actuación de un amplio" dispositivo de medios aéreos y terrestres, porque el incendio "presentaba inicialmente un alto potencial" de propagación, se ha podido dar por controlado en las primeras horas de la madrugada de este martes, según ha informado la institución insular en nota de prensa.

Además indican que, tras el vuelo de reconocimiento realizado por un helicóptero del Cabildo de Gran Canaria a las 09.00 horas de este martes, se ha podido comprobar que "no se observan puntos calientes". De todas formas, apuntan que hasta que se extinga de forma completa, habrá unidades en la zona para evitar posibles reproducciones.

La superficie forestal afectada es de unas 15 hectáreas. En este sentido, señalan que durante toda la noche se han realizado trabajos de refresco y perimetración a lo largo de 1,5 kilómetros, matizando que antes de las 05.00 horas "ya se había consolidado una línea de defensa completa" con el apoyo de maquinaria ligera.

REGRESO DE LOS DESALOJADOS

Por otro lado, sobre las 22.00 horas de este lunes se permitió el acceso a los vecinos de las viviendas desalojadas y se abrieron las carreteras que suben a la Cumbre. Asimismo indican que no se han registrado daños mayores ni personales, ni en animales ni en bienes materiales.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, y el consejero insular de Medio Ambiente, Raúl García Brink, han puesto en valor la "importancia del trabajo coordinado y rápido" de los medios insulares, del Consorcio de Emergencia, policías locales, protecciones civiles, Cruz Roja y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, entre otros.

En este sentido, resaltan que tres medios aéreos afrontaron "de inmediato" el incendio desde prácticamente su inicio, a los que se sumaron posteriormente otras dos unidades.

EN ALERTA POR RIESGO DE INCENDIOS FORESTALES

Por último, desde el Cabildo de Gran Canaria se recuerda que la alerta por riesgo de incendios forestales en la isla se declaró este lunes a partir de la cota de los 400 metros de altura ante la coincidencia de temperaturas muy elevadas, humedad relativa baja y viento, condiciones que favorecerán una mayor propensión a arder de los combustibles vegetales y un incremento del potencial de propagación del fuego.

Todo ello porque se podrán alcanzar o superar los 34 grados centígrados en amplias zonas de las medianías de la vertiente sur de Gran Canaria, e incluso los 37 en determinados puntos especialmente expuestos y franjas horarias.

También está prevista la presencia de calima, todo ello en el contexto de la "intensificación" durante este martes del episodio cálido vivido el lunes.

Añade que para el miércoles, 16 de septiembre, se contempla la probabilidad de una moderación progresiva de las temperaturas, si bien se mantendrán valores elevados y avisos por calor en algunos sectores, por lo que se continuará realizando seguimiento de la evolución meteorológica para valorar las medidas a adoptar.

De todas formas, matiza que mientras persista la alerta, permanecen en vigor varias restricciones obligatorias para extremar la precaución y preservar el territorio. Así, se recuerda a la ciudadanía que queda totalmente prohibido encender fuego en todo tipo de espacios abiertos, así como su uso en los albergues, zonas de acampada, áreas recreativas y zonas de descanso de la red de carreteras, tanto en los espacios habilitados para ello como a través de cualquier clase de sistema portátil.

Tampoco está permitido el uso de la zona de acampada de Llanos de La Mimbre y del área recreativa de Tamadaba, ni el acceso rodado a ambos espacios por la carretera GC-216, salvo para las y los vecinos del lugar y para los servicios públicos.

Respecto a las quemas agrícolas o forestales, el Cabildo de Gran Canaria ha suspendido temporalmente todas las autorizaciones concedidas para la quema de rastrojos, pastos permanentes, restos de poda y restos selvícolas mientras se mantenga el riesgo, además de no estar permitida la introducción ni el uso de material pirotécnico, y queda prohibida la utilización de maquinaria cuyo funcionamiento genere deflagración, chispas o descargas eléctricas en los montes y en las áreas rurales situadas en una franja de 400 metros a su alrededor, así como la actividad de carboneo y el uso de fuego en la apicultura.

Asimismo está prohibido el acceso y el tránsito por montes y terrenos forestales, incluyendo pistas y senderos, quedando excluidos de esta prohibición los residentes, los servicios públicos y el personal de vigilancia, prevención y extinción de incendios, así como la actividad de pastoreo.

Añade que esta restricción no tendrá efecto en los terrenos colindantes a un kilómetro del suelo urbano, según la cartografía elaborada por la Consejería de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento del Cabildo grancanario.

Finalmente expone que está prohibido arrojar o abandonar objetos en combustión o cualquier clase de material susceptible de originar un fuego y queda suspendido temporalmente el ejercicio de la caza en toda Gran Canaria.