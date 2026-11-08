El Cabildo de Gran Canaria suspende las actividades y eventos este domingo por la borrasca Bruna

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Gran Canaria ha informado de la suspensión de todas las actividades y eventos públicos y privados, tanto en espacios abiertos como cerrados, en la totalidad del territorio insular, a partir de las 12.00 horas de este domingo, 8 de noviembre, ante la evolución de las previsiones meteorológicas y la aproximación de la borrasca de alto impacto Bruna.

En el caso de Gran Canaria, explica el cabildo en un comunicado, los efectos "más significativos" se prevén a partir de las 12.00 horas de este domingo con precipitaciones "intensas, fuertes" rachas de viento, tormentas y fenómenos costeros adversos, por lo que se han decidido actualizar las medidas preventivas de la Dirección del Plan Insular de Protección Civil de Gran Canaria, el PEIN, durante la situación de alerta por vientos, lluvias, fenómenos costeros, tormentas y riesgo de inundaciones.

La suspensión, puntualiza, comprende las actividades culturales, deportivas, recreativas, festivas y, en general, cualquier evento o actividad organizada que implique concentración de personas, con independencia de su aforo, quedando exceptuados los servicios esenciales y las actuaciones necesarias para la atención y gestión de la emergencia.

En este marco se ha instado a los ayuntamientos, entidades organizadoras y responsables de instalaciones y establecimientos a adoptar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de esta disposición, así como a extremar las precauciones y seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades competentes.

Además recuerda a la población la importancia de evitar desplazamientos innecesarios, especialmente durante las horas de mayor incidencia del fenómeno meteorológico, así como de mantenerse informada a través de los canales oficiales.

Finalmente indica que se seguirá la situación, pudiendo adoptarse nuevas medidas en función de la evolución meteorológica.