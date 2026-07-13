El Cabildo insta a Aena a revertir las limitaciones de movilidad ante el "caos" del aeropuerto Tenerife Sur

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha exigido a Aena que revierta de manera "inmediata" las limitaciones en movilidad implantadas en el Aeropuerto Tenerife Sur, "una decisión adoptada unilateralmente que está provocando un caos, problemas de operatividad, retenciones y perjuicios tanto a los pasajeros como a los operadores de transporte que utilizan diariamente esta infraestructura".

Las nuevas condiciones de acceso al recinto aeroportuario han generado en los últimos días situaciones de congestión, especialmente en los servicios de transporte discrecional, con acumulación de vehículos y tiempos de espera que afectan a la movilidad de los viajeros en un momento "especialmente sensible" por el incremento de la actividad turística, ha detallado.

En esa línea ha señalado que "una infraestructura estratégica como el Aeropuerto Tenerife Sur no puede convertirse en un punto de bloqueo por una decisión unilateral adoptada sin un estudio previo de movilidad, y sin contar con la necesaria coordinación con las administraciones y de sectores afectados".

"Estamos hablando de la principal puerta de entrada de miles de visitantes a la isla y de un servicio esencial para la movilidad de residentes y turistas. Cualquier actuación que afecte a su funcionamiento debe hacerse desde el diálogo, la planificación y la coordinación, no generando problemas que repercuten directamente en los usuarios", ha añadido en una nota.

La presidenta ha recordado que el Cabildo de Tenerife no tiene competencias sobre la gestión aeroportuaria, que corresponde a Aena, pero considera "imprescindible" que la empresa pública escuche a las administraciones implicadas y adopte medidas que permitan recuperar la normalidad operativa.

Por su parte, la consejera de Movilidad del Cabildo de Tenerife, Eulalia García, ha solicitado una reunión con el director del Aeropuerto Tenerife Sur para abordar la situación y trasladar la preocupación de la corporación insular.

La consejera ya había mantenido contactos previos con la dirección del aeropuerto y había solicitado información sobre la incidencia que estas nuevas medidas podían tener en los servicios de transporte.

Así, tras conocer las afecciones registradas durante el fin de semana, y ante la posibilidad de que también estén repercutiendo en el transporte público insular, ha pedido formalmente un encuentro para analizar la situación y buscar soluciones.

"Queremos conocer de primera mano el alcance de la medida y sus efectos sobre los servicios de transporte. El objetivo es colaborar para encontrar una solución que garantice la movilidad de los pasajeros y evite que una decisión de Aena termine generando perjuicios a usuarios y operadores", detalla Eulalia García.

El Cabildo insiste en que Tenerife necesita unas infraestructuras aeroportuarias preparadas para responder al volumen de pasajeros que recibe la isla, especialmente durante los periodos de mayor demanda, y reclama a Aena una gestión "coordinada" con las instituciones y agentes que intervienen en la movilidad insular.