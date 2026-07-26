El Cabildo de Lanzarote abre el plazo para subvencionar proyectos sobre divulgación de Reserva de la Biosfera

Consejero de Reserva Biosfera del Cabildo de Lanzarote, Samuel Martín - CABILDO DE LANZAROTE

ARRECIFE (LANZAROTE), 26 (EUROPA PRESS)

El Cabildo de Lanzarote y La Graciosa, a través del la Reserva de la Biosfera, ha abierto el plazo de solicitud de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a entidades sin ánimo de lucro que desarrollen su labor en ambas islas, en acciones alineadas con los objetivos del programa MaB de UNESCO.

Al respecto, el consejero insular de la Reserva de la Biosfera, Samuel Martín, ha animado a todas las entidades que trabajan en materia de sostenibilidad "a presentar proyectos vinculados a la sensibilización y divulgación de la Reserva de la Biosfera en consonancia con la Estrategia MaB", así como a que contribuyan a la investigación, la conservación y/o el seguimiento de la biodiversidad terrestre o marina y los ecosistemas, según ha informado el Cabildo de Lanzarote en nota de prensa.

La convocatoria ha sido publicado en el Boletín Oficial de Las Palmas el 22 de julio. Las asociaciones y colectivos disponen de diez días hábiles para presentar sus iniciativas desde este jueves, 23 de julio, y hasta el 3 de agosto.

Además como novedad se otorgarán cuantías máximas de 15.000 euros para ampliar el número de organizaciones que puedan verse beneficiadas por estas ayudas, siendo el presupuesto inicial de 76.730 euros, con posibilidad de ampliación.

La ayudas, explica, se otorgará tras valorar las solicitudes presentadas, siguiendo los criterios establecidos en las bases, que pueden consultarse en el BOP del 8 de septiembre de 2025.

Además se valorarán las propuestas enfocadas a la conservación y mantenimiento del paisaje insular; actuaciones que favorezcan la restauración de espacios y ecosistemas degradados; proyectos que promuevan la economía sostenible y/o circular, los que impulsen la custodia del territorio, así como los que contribuyan a la conservación y seguimiento ambiental de los suelos.

Las entidades interesadas tienen toda la información y pueden aportar la documentación a través de la sede electrónica del Cabildo de Lanzarote (https://cabildodelanzarote.sedelectronica.es/catalog/t/3553d...) o llamando a la oficina de la Reserva de la Biosfera (928.810.100 Ext. 3807 y 3811).