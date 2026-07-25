El Cabildo de Lanzarote prolonga el área de acampada de Papagayo hasta el 4 de octubre

Samuel Martín, consejero del Cabildo de Lanzarote, en el área de acampada de Papagayo - CABILDO DE LANZAROTE

ARRECIFE (LANZAROTE), 25 (EUROPA PRESS)

El Cabildo de Lanzarote ha decidido ampliar hasta el 4 de octubre el área de acampada de Papagayo, espacio gestionado por el Cabildo de Lanzarote y La Graciosa en el entorno protegido del Monumento Natural de Los Ajaches.

El presidente, Oswaldo Betancort, señala la excelente respuesta del público y destaca el acierto de "contar con una infraestructura moderna, cómoda y respetuosa con el medio ambiente en un enclave de alto valor paisajístico como Los Ajaches".

Por su parte, el consejero del Área de Acampada, Samuel Martín, subraya que "la gestión digital de las reservas está funcionando con total fluidez, ofreciendo a cada campista un espacio equipado con los mejores servicios y comodidades".

Además, invita a las personas que deseen disfrutar del camping a seguir realizando sus solicitudes a través de la web oficial, donde pueden ver la disponibilidad en tiempo real.

El área de acampada de Papagayo cuenta con unas 260 parcelas organizadas para las distintas modalidades de alojamiento: caravanas, casetas grandes y casetas pequeñas.

El terreno incluye parcelas accesibles ubicadas cerca de los servicios para personas con movilidad reducida, espacios habilitados para mascotas, zonas de larga estancia para reservas de 5 días o más, y de corta estadía de hasta 4 días, con un mínimo de 2 días de reserva.

El recinto cuenta con módulos de baños completos adaptados para personas con movilidad reducida, duchas interiores y exteriores, fregaderos, puntos de suministro de agua potable para el llenado de depósitos, enganche individual de desagüe para aguas sucias en cada parcela y un depósito exterior para aguas negras.

Asimismo, dispone de iluminación nocturna comunitaria, enganche eléctrico disponible en las parcelas en horario de 10.00 a 23.00 horas, vigilancia 24 horas, rampa de acceso adaptada para sillas de ruedas hacia la playa y zonas habilitadas para barbacoas.

Desde el Camping de Papagayo recomiendan consultar siempre la información actualizada en la web oficial antes de realizar la reserva.

Las mascotas solo están permitidas en parcelas autorizadas, siempre que vayan atadas, y quedando prohibido su acceso a la playa, recoge una nota del Cabildo.