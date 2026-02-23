El Cabildo prepara para otoño un simulacro en Santiago del Teide y Guía de Isora ante el repunte volcánico en Tenerife

Archivo - Simulacro de riesgo volcánico en el municipio de Garachico - EUROPA PRESS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha anunciado este lunes que se organizarán ejercicio de simulacro de riesgo volcánico en los municipios de Santiago del Teide y Guía de Isora en los meses de octubre y noviembre ante el repunte de la actividad volcánica en la isla.

En declaraciones a los periodistas tras una reunión del Consejo Insular de Administración Territorial de Tenerife ha admitido que los ciudadanos estén "preocupados" pero al mismo tiempo ha lanzado un mensaje de "serenidad" porque se está dando toda la información que parte del comité científico del Pevolca.

Dávila ha insistido en que el Teide es el "volcán más vigilado del mundo", con equipos técnicos que no tenía la isla desde hace 10 o 20 años y ahora hay más información y es "transparente y pública", por lo que apelado a informar con "rigor y veracidad" a través de las fuentes oficiales sin caer en el "amarillismo" ni "alarmar a la población".

"Probablemente hayamos vivido durante demasiado tiempo de espaldas al volcán", ha destacado, por lo que es "muy importante" que la población tenga información y sea "consciente" de que vive en unas islas "vulcanológicamente activas".

En esa línea ha señalado que las recientes erupciones en El Hierro y La Palma han "abierto los ojos" a la sociedad canaria y la actividad volcánica hace que todos estén en "alerta" y "prevenidos", para lo cual también se están actualizando los planes municipales de emergencia para tener a la población preparada.

Ha defendido el equipo "extraordinario" de científicos que vigila la isla, tanto del IGN como del Involcan, para poder tomar decisiones de protección civil y de emergencia "únicamente" sobre datos científicos.

La presidenta ha indicado que todos los alcaldes de la isla están "informados" de la situación volcánica de la isla y ha enmarcado la reunión de este lunes en la posibilidad de que plantearan dudas y cuestiones a los científicos.

"Los alcaldes se han ido bastante satisfechos, en primer lugar, porque el Cabildo de Tenerife va a acompañar a los ayuntamientos, sobre todo aquellos municipios de menos de 50.000 habitantes y también que coinciden con la zona de mayor riesgo volcánico, como es toda la zona roja y amarilla, para en los próximos meses trabajar en la actualización de esos planes de emergencia municipales, lo que le da tranquilidad", ha comentado.

Dávila entiende que Tenerife vive un "proceso normal" dentro de lo que supone "vivir en unas islas volcánicamente activas" y "no necesariamente" debe acabar en un proceso eruptivo, "pues puede que probablemente vuelva a dormirse".

No obstante, ha dicho que sí hay "consenso" científico en que hay un "mayor ruido volcánico" en la isla si bien no está acompañado de otros parámetros como la deformación del terreno, emisiones de gases o seísmos perceptibles por la población.

La presidenta ha apuntado también que hay contacto permanente con los turoperadores y agentes del sector turístico para dar "tranquilidad" tanto a los visitantes como a los mercados emisores.