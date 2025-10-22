El Cabildo de Tenerife abre la convocatoria de las Becas África para realizar prácticas formativas no laborales - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife, a través de la Fundación Insular para la Formación, Empleo y el Desarrollo Empresarial (Fifede) y la Dirección Insular de Acción Exterior, ha abierto una nueva convocatoria de las Becas África, que ofrece a jóvenes titulados la oportunidad de realizar prácticas formativas no laborales en países del continente africano.

Así, se concederán diez ayudas destinadas a estancias formativas de un máximo de ocho meses en Marruecos, Senegal, Cabo Verde, Ghana o Gambia, en entidades públicas, empresas privadas u organizaciones del tercer sector, según ha informado el Cabildo en una nota.

El consejero de Empleo, Educación y Juventud del Cabildo, Efraín Medina, ha recordado que este programa ofrece la oportunidad de adquirir formación en un entorno internacional, mejorando experiencia profesional y empleabilidad. Además, a través de esta iniciativa, se busca fortaler los lazos culturales y económicos de Tenerife con los países de África.

Por su parte, el director insular de Acción Exterior y Relaciones Institucionales del Cabildo, Pedro González, ha celebrado que el Cabildo continúa, así, apostando por este programa formativo que une Tenerife con África. "Los becarios tinerfeños se convierten en nuestros mejores prescriptores en el continente vecino y avanzan en su formación laboral".

AYUDAS Y CONDICIONES

El programa contempla una ayuda económica mensual que varía en función del país de destino: 600 euros brutos mensuales para prácticas en Cabo Verde y Marruecos, y 700 euros brutos mensuales para prácticas en Senegal, Ghana y Gambia.

Además, FIFEDE asumirá en especie los gastos de viaje, alojamiento, seguro de asistencia y responsabilidad civil, así como la tramitación de visado y vacunas obligatorias en caso necesario.

Las personas aspirantes deberán tener entre 18 y 35 años y residencia en Tenerife, así como poseer nacionalidad española o aquellas previstas en la convocatoria. Tambiém, contar con una titulación universitaria, de formación profesional o certificado de profesionalidad, y estar en situación de desempleo.

El aspirante no debería haber sido beneficiario anteriormente de esta beca ni disfrutar de otra ayuda similar. También debe acreditar un nivel mínimo de idioma según el país de destino: A1 en portugués, B1 en francés o B1 en inglés.

El plazo para presentar solicitudes estará abierto el 16 de noviembre de 2025 (inclusive). Las personas interesadas podrán presentar su solicitud de forma presencial o telemática a través de la sede electrónica de FIFEDE. Toda la información, incluyendo el modelo de solicitud y las bases de la convocatoria, está disponible en www.fifede.org, así como a través del teléfono 922 236 870, de lunes a viernes, de 8:00 a 14:00 horas.