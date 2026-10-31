El Cabildo de Tenerife activa el PEIN en modo de prealerta ante la previsión de lluvias intensas este domingo

Archivo - La presidenta insular, Rosa Dávila, en una reunión en el CECOPIN - TONY CUADRADO - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha decretado la activación preventiva del Plan de Emergencias Insular de Tenerife (PEIN) en situación de prealerta a partir de las 10:00 horas de este domingo, 1 de noviembre, ante la previsión de lluvias intensas y posibles tormentas asociadas al paso de una borrasca por el archipiélago.

La decisión responde a las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que apuntan a la llegada de precipitaciones a partir del mediodía del domingo, con lluvias o chubascos ocasionales localmente fuertes en el norte de Tenerife y muy fuertes en la zona metropolitana de la isla, donde podrían ser persistentes y estar acompañados de tormentas, según ha informado la corporación insular en una nota.

Esta activación se produce después de que la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias haya declarado la situación de alerta por lluvias en el área metropolitana de Tenerife, a partir de las 12:00 horas del domingo, así como la prealerta por tormentas, en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgo de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha advertido que la prioridad de la institución insular es anticiparse a las posibles consecuencias del episodio meteorológico y garantizar la seguridad de la ciudadanía.

"Ante una previsión de lluvias que pueden ser especialmente intensas en determinadas zonas de la isla, nuestra responsabilidad es anticiparnos, mantener preparados los recursos de emergencia y facilitar que la población disponga de toda la información necesaria para protegerse", ha señalado la presidenta.

Dávila ha insistido en la importancia de seguir las recomendaciones oficiales y actuar con prudencia: "Pedimos a la ciudadanía que evite desplazamientos innecesarios por zonas de riesgo, especialmente barrancos y áreas susceptibles de inundación, y que siga las indicaciones de los servicios de emergencia. La prevención y la responsabilidad individual son fundamentales para reducir los riesgos".

COORDINACIÓN Y RECURSOS DE EMERGENCIAS

La consejera insular de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, ha explicado que la activación preventiva del PEIN permite mantener alertados los medios y recursos insulares, tanto ordinarios como extraordinarios, para facilitar su intervención en caso de que las condiciones meteorológicas lo requieran.

"Estamos ante un episodio que exige especial atención a la evolución de las precipitaciones, particularmente en el norte y zona metrópolitana de Tenerife. Por eso, hemos adoptado esta medida preventiva y recomendamos a los municipios afectados que activen sus respectivos Planes de Emergencia Municipal (PEMU) y establezcan las medidas de protección que consideren necesarias", ha señalado Pérez.

El Cabildo de Tenerife hace un llamamiento a la prudencia y recuerda la importancia de seguir las recomendaciones de autoprotección difundidas por las autoridades de Protección Civil.

Ante la posibilidad de lluvias intensas, se aconseja evitar el tránsito por barrancos, cauces y zonas inundables, extremar la precaución en los desplazamientos por carretera y no acceder a senderos o espacios naturales que puedan verse afectados por restricciones de seguridad.

Asimismo, se recomienda asegurar los objetos situados en balcones, terrazas y azoteas que puedan verse afectados por las condiciones meteorológicas, así como mantenerse informado a través de los canales oficiales.