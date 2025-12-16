El Cabildo de Tenerife activa el plan de emergencias para coordinar la apertura de accesos al Teide

Parque Nacional del Teide nevado - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife, a través de la Consejería de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, ha declarado la activación preventiva del Plan de Emergencias Insular de Tenerife (PEIN) en situación de prealerta, a partir de las 11.00 horas de este martes.

La decisión se adopta tras los efectos de la borrasca 'Emilia', que afectó a la isla entre los días 12 y 14 de diciembre, con precipitaciones abundantes, rachas de viento muy fuertes, mal estado de la mar y una copiosa nevada en las cumbres, cuyos efectos se han prolongado durante varios días.

Ante la previsible afluencia masiva de personas al Parque Nacional del Teide para disfrutar de la nieve, el Cabildo de Tenerife ha activado de forma preventiva el PEIN con el objetivo de garantizar la seguridad de la ciudadanía y asegurar un acceso ordenado y compatible con la conservación de los valores naturales de este espacio protegido, evitando situaciones de saturación que puedan superar su capacidad de carga.

Desde la Consejería se recomienda a la población seguir en todo momento las indicaciones de autoprotección emitidas por las autoridades de protección civil, así como respetar las medidas y resoluciones vigentes relacionadas con las restricciones de acceso a senderos, áreas recreativas, pistas forestales, zonas forestales, el Parque Nacional del Teide y otros espacios naturales protegidos.

Asimismo, se mantendrán alertados los medios y recursos insulares, tanto ordinarios como extraordinarios, ante la posible necesidad de intervención para garantizar la seguridad y la adecuada gestión de la situación, recoge una nota del Cabildo.

El dispositivo se iniciará este martes a las 11.00 horas y estará operativo hasta las 18.00 horas.

A partir de esa fecha y hasta el viernes, el control se aplicará diariamente en horario de 10.00 a 18.00 horas.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN Y CIRCULACIÓN

Por la vertiente norte, el acceso ascendente se realizará por la TF-21 (La Orotava) en sentido único desde La Caldera hasta Portillo Bajo, mientras que el descenso se efectuará por la TF-24 (La Esperanza) hasta su intersección con la TF-523.

Por la vertiente suroeste, el acceso ascendente estará permitido por la TF-38 (Chío) y la TF-21 (Vilaflor) hasta la zona del Teleférico, donde los vehículos deberán iniciar el descenso por la misma vía.

Durante la vigencia del dispositivo se suspende el transporte público, se prohíbe el tránsito de autobuses turísticos, vehículos pesados no esenciales, caravanas, autocaravanas y vehículos recreativos, así como las caravanas organizadas con fines lucrativos o eventos privados.

Asimismo, estará prohibido parar o aparcar en la vía y en los miradores, salvo en los espacios expresamente habilitados, y la velocidad máxima se limita a 50 km/h.

Estas restricciones no afectarán a los vehículos de emergencia, mantenimiento autorizado, ni al personal y personas alojadas o que desarrollen su actividad laboral en el ámbito del Parque Nacional.

COORDINACIÓN DE MEDIOS

El operativo contará con la participación de personal del Área de Carreteras, el Parque Nacional del Teide, el Operativo de Incendios, Seguridad y Protección Civil, así como con el apoyo de Cruz Roja, en el marco del convenio de colaboración en materia de protección civil.

El Cabildo recuerda que estas medidas tienen un carácter preventivo y temporal, y hace un llamamiento a la ciudadanía para que planifique sus desplazamientos, respete las indicaciones del personal desplegado y contribuya a la conservación de este espacio natural único.