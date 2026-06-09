El Cabildo de Tenerife activará desde este jueves el Plan Insular de Emergencias ante la visita del Papa León XIV

Archivo - La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, acompañada por la consejera de Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, en el CECOPIN - TONY CUADRADO - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife activará un amplio dispositivo de Seguridad y Emergencias con motivo de la visita del Papa León XIV, prevista para el próximo 12 de junio, una de las mayores concentraciones de personas celebradas en la isla en los últimos años.

El operativo estará coordinado desde el Centro de Coordinación Operativa Insular (Cecopin), que permanecerá activado durante todo el evento, mientras que el Plan Territorial Insular de Emergencias de Protección Civil (PEIN) será activado en situación de prealerta para reforzar la capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad.

El dispositivo contempla un refuerzo específico de Bomberos de Tenerife con 1 dotación para el acto de La Laguna (cinco efectivos), más 4 dotaciones para el acto principal en Santa Cruz (20 efectivos), integradas por profesionales y voluntarios y ubicadas en puntos estratégicos para garantizar la máxima capacidad de respuesta.

Además, se movilizan los 7 parques de bomberos de Tenerife, con un total de 50 bomberos, 2 gestores y 4 oficiales, cubriendo cualquier eventualidad en la isla.

En el ámbito sanitario, el Cabildo aporta al operativo de Cruz Roja compuesto por cuatro ambulancias de soporte vital avanzado, cuatro ambulancias de soporte vital básico y 18 técnicos sanitarios, además de colaborar en la formación básica en comunicaciones del voluntariado que participará en el evento.

La consejera de Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, ha resaltado el carácter "integral" del dispositivo para garantizar la seguridad de las personas, la coordinación y la capacidad de respuesta ante cualquier incidencia, con el objetivo de que una jornada histórica se desarrolle "con las máximas garantías"

Como parte de la aportación institucional del Cabildo a la visita papal, también se suministrarán más de un millar de plantas autóctonas procedentes de los viveros insulares, contribuyendo a realzar los espacios donde se desarrollarán los actos y a poner en valor la identidad natural de Tenerife.