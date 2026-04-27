Cabildo de Tenerife adjudica por casi 260.000 euros la redacción del proyecto del 'carril bus' hasta el intercambiador

Archivo - A licitación la redacción del proyecto que conectará el carril bus de la TF-5 con el Intercambiador de Santa Cruz - CABILDO DE TENERIFE - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha adjudicado a la empresa Proyma Consultores la redacción del proyecto para conectar el carril bus de entrada a Santa Cruz de Tenerife desde la TF-5 con el intercambiador de guaguas de la ciudad por un importe de 258.405 euros.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, destacó en una nota que se trata de "una infraestructura clave" para mejorar la conectividad de Santa Cruz y la operatividad del servicio de guaguas.

"Permitirá reducir los tiempos de desplazamiento en transporte público y ofrecer una alternativa real y competitiva frente al vehículo privado", expresó la presidenta.

Dávila señaló también que la medida se enmarca en la estrategia integral del Cabildo de Tenerife para fomentar el uso del transporte público, que abarca "la modernización de la flota, la ampliación de la capacidad y la renovación de las infraestructuras asociadas a la red de metro y guaguas".

Por su parte, la consejera de Movilidad, Eulalia García, destacó la complejidad técnica del proyecto.

"El reto es diseñar una solución eficaz que garantice la fluidez del carril bus en un punto crítico, donde se registra un tránsito elevado, optimizando la circulación y reduciendo los cuellos de botella actuales", explicó.

De esta forma, el proyecto deberá definir técnicamente un paso inferior que una el carril bus existente con la estación de Santa Cruz.

La empresa contará con un plazo de 15 meses para finalizar los trabajos (13 meses para la redacción del estudio y dos para la entrega del proyecto definitivo).

La actuación presenta cierta complejidad técnica, al actuar sobre una zona de elevada densidad de tránsito.

El estudio deberá contemplar la ejecución de un paso inferior para salvar el cruce con la calle Áurea Díaz Flores, (a la altura del Centro Comercial Meridiano) proponiendo alternativas técnicas que permitan optimizar la circulación del transporte público.

Entre las opciones que se deben analizar, se incluye la posibilidad de habilitar el paso simultáneo de dos guaguas en situaciones de emergencia, o incluso configurar un carril bidireccional, en función del espacio disponible y la viabilidad técnica.

Asimismo, se valorará el aprovechamiento del soterramiento para ordenar determinados movimientos de tráfico privado en la zona.

Cada día circulan a través del actual carril bus más de 1.700 expediciones de guaguas procedentes del norte y del sur.

El procedimiento de contratación ha priorizado la calidad técnica de las propuestas y la experiencia profesional del equipo redactor.

Además, como condición especial de ejecución, al menos el 40% del personal adscrito al contrato debe disponer de contrato indefinido, reforzando así el compromiso con el empleo estable.