El Cabildo de Tenerife aprueba las becas de inmersión lingüística: 3,8 millones para 340 estudiantes

SANTA CRUZ DE TENERIFE 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno del Cabildo de Tenerife ha aprobado este miércoles el expediente de contratación, por un importe de 3,8 millones de euros, para la gestión de los servicios vinculados a las Becas de Inmersión Lingüística, que permitirán que 340 escolares de la isla cursen estudios en el extranjero entre 2026 y 2028.

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila destacó que ninguna otra administración local "invierte tanto" como el Cabildo en becas de inmersión lingüística en toda España.

"Somos referentes a nivel estatal en la apuesta por la formación internacional de nuestra juventud", indicó.

Además, subrayó que estas ayudas suponen una inversión directa en el futuro de los jóvenes tinerfeños, ya que no "solo contribuyen a mejorar su nivel de idiomas, sino que también los preparan para desenvolverse en un entorno cada vez más globalizado".

"Gracias a esta financiación pública sin precedentes, se garantiza que estudiantes con talento y esfuerzo puedan acceder a experiencias internacionales que de otra forma estarían fuera de su alcance, eliminando barreras económicas y promoviendo la igualdad de oportunidades", remarcó Dávila.

Por su parte, el consejero de Educación Efraín Medina, recordó que el plan de becas insular no se limita a estas ayudas, sino que abarca un amplio abanico de programas que incluyen desde la educación infantil hasta la formación profesional y universitaria, con especial atención a las familias con mayores dificultades para conciliar la vida laboral y educativa.

El programa de Inmersión Lingüística está dirigido a alumnado de 3º y 4º de ESO, contempla tres modalidades de estancias internacionales (anuales y trimestrales) en países de referencia para la enseñanza de idiomas como Estados Unidos, Canadá, Irlanda y Francia.

Del mismo modo, también se incluyen las becas destinadas para el Bachillerato Dual Internacional, orientado al alumnado de 1º y 2º de Bachillerato y que permite obtener una doble titulación (bachillerato español y estadounidense o canadiense) a lo largo de dos cursos académicos.

La cuantía mínima por estudiante es de 8.500 euros y la máxima puede llegar a 17.500 euros por alumnos y la convocatoria estará abierta hasta el próxima 13 de octubre.

En total, la corporación insular destinó un total de 14 millones de euros en el curso 2024/2025 a programas educativos para niños y jóvenes de la isla.