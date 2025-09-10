El Cabildo de Tenerife aprueba el plan de movilidad sostenible que incluye más de 5.000 millones de inversión hasta 2035

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, y el vicepresidente, Lope Afonso, en una rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno - CABILDO DE TENERIFE

La presidenta, Rosa Dávila, confía en que la primera fase del tren del sur se pueda licitar en 2028 una vez actualizado el proyecto

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno del Cabildo de Tenerife ha aprobado este miércoles de forma inicial el Plan de Movilidad Sostenible de Tenerife que incluye una estrategia integral que supondrá la mayor inversión en movilidad jamás realizada en la isla, con más de 5.000 millones de euros entre 2025 y 2035 y la participación del Gobierno de Canarias y el Estado.

"Este documento constituye el pilar del 'Gran Pacto por la Movilidad', recientemente impulsado con la constitución de su equipo redactor, y marca el inicio de un cambio profundo hacia un modelo de transporte más sostenible, eficiente y consensuado para Tenerife", señaló la presidenta.

En esa línea dijo que se trata de un proyecto que "prioriza el transporte público, la reducción de la congestión viaria y la creación de espacios urbanos más accesibles, fomentando al mismo tiempo la seguridad vial y el respeto al medio ambiente".

Para Dávila, el hecho de que la ejecución del plan se prolongue durante varias legislaturas obliga a suscribir un gran acuerdo con partidos políticos y agentes económicos y sociales.

La estrategia que contempla el Plan de Movilidad Sostenible de Tenerife busca poner fin al colapso crónico de las principales vías y reducir la dependencia del coche privado pues Tenerife es una de las islas con mayor índice de motorización del mundo, resaltan desde la corporación.

Una de las principales líneas del plan son las actuaciones en las infraestructuras viarias.

Así, se ha diseñado una batería de intervenciones que permitirá descongestionar los principales corredores y resolver puntos críticos históricos y se avanza en el cierre del anillo insular de alta capacidad con tres tramos clave: San Juan de la Rambla-Icod, Los Realejos-San Juan de Rambla y El Tanque-Santiago del Teide.

También se incluyen actuaciones de gran calado en la TF-1 y la TF-5 pues desde Erques hasta Santiago del Teide se ha previsto una mejora del trazado y en Adeje se soterrará la autopista para reducir su impacto en un área densamente poblada.

En el área metropolitana y el norte de la isla se desarrollarán actuaciones específicas como el carril BUS-VAO con tecnología ITS entre Guamasa y el Aeropuerto de Los Rodeos, la variante de la TF-5 para mejorar los accesos al aeropuerto, y la reactivación de la conexión entre la TF-13 y Mesa Mota a través del túnel de la Gorgorana, que aliviará el tráfico en La Laguna.

Otra de las grandes apuestas del plan es la transformación del transporte público.

La red de guaguas será completamente reestructurada para adaptarse mejor a los horarios y necesidades reales de la población, con más frecuencia, mayor coordinación entre líneas y mejores conexiones con intercambiadores y otros modos de transporte.

Además, se recuperan los sistemas ferroviarios del Norte y del Sur --en este caso unirá Santa Cruz con Adeje con posibilidad de prolongarse hasta Fonsalía--.

El tren del Norte conectará Santa Cruz de Tenerife con Los Realejos, con previsión de ampliación hasta Icod de los Vinos.

En su primera fase, el tren del Sur conectará directamente Costa Adeje con el aeropuerto de Tenerife Sur.

PRIMERA FASE DEL TREN DEL SUR: 950 MILLONES

Este tramo inicial, con un coste estimado de 950 millones de euros, enlazará zonas clave como el puerto de Los Cristianos y el Hospital del Sur, ofreciendo una alternativa rápida, cómoda y sostenible a la TF-1.

En cuanto al tren del Norte, se encuentra en fase de avance técnico y administrativo y a la espera del resultado del concurso internacional de ideas.

Dávila ha indicado que el proyecto del tren del sur está en fase de actualización para adaptarse al futuro aeropuerto Tenerife Sur, cuya reforma incluirá que el tren llegue al interior, de tal forma que se está diseñando una 'caverna'.

Posteriormente se tendrá tramitar la Declaración de Impacto Ambiental ya que la anterior caducó con lo que la previsión del Cabildo es poder licitar la primera fase a lo largo de 2028.

En el ámbito de Cultura, el Consejo de Gobierno Insular aprobó la modificación del convenio suscrito con el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz para la financiación de la actuación cultural conocida como 'El Polvorín', incluida en el Plan de Infraestructuras Culturales 2016- 2029.

La medida permite ampliar el plazo de ejecución y de justificación de esta intervención, con el objetivo de dar seguridad jurídica y viabilidad técnica al proyecto.

El fin del plazo de ejecución será el 10 de septiembre de 2026, y el plazo de justificación el 10 de noviembre de 2026.

Esta prórroga permitirá al Ayuntamiento completar adecuadamente la obra y los suministros comprometidos, sin riesgo de pérdida de fondos ni de incumplimientos administrativos.