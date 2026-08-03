El Cabildo de Tenerife apuesta por la digitalización y la IA para mejorar la eficiencia del modelo agrícola insular

El consejero del Cabildo de Tenerife Valentín González, y la directora insular de Estrategia Turística, Sonia Pagés, se reúnen con responsables del Clúster Agrotech Canarias - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife, a través de la consejería de Sector Primario, trabaja para asentar un modelo agrícola digital, eficiente y sostenible en la isla, a través de proyectos como la optimización en la gestión del agua, que integra algoritmos de aprendizaje e inteligencia artificial en cultivos estratégicos del archipiélago.

Así lo ha informado el consejero del área, Valentín González, en una nota, donde informa del encuentro con la directora insular de Estrategia Turística, Sonia Pagés, y responsables del Clúster Agrotech Canarias, con el objetivo de coordinar la labor de ambas entidades en relación a la modernización tecnológica del campo tinerfeño.

También estuvieron presentes la Jefa de Servicio de Agricultura y Desarrollo Rural y el técnico responsable de la Oficina del Regante.

POTENCIAL TECNOLÓGICO

Durante el encuentro se abordó una cuestión "clave" para la agricultura tinerfeña, como es "la optimización en la gestión del agua", a través del apoyo a iniciativas innovadoras como el Proyecto REGADÍA, que integra algoritmos de aprendizaje e inteligencia artificial en cultivos estratégicos del archipiélago.

En su experiencia piloto, el proyecto habría puesto de manifiesto el potencial de la tecnología para adecuar los recursos hídricos a las necesidades en tiempo real del suelo y las plantas.

Asismimo, Cabildo y Clúster Agrotech Canarias ha avanzado en el diseño y futura materialización de nuevos proyectos conjuntos dedicados a la monitorización inteligente de los consumos hídricos asociados a la agricultura, poniendo en valor la aplicación de tecnologías de captación de datos a través de sensores avanzados.

Todo ello, agregan, permite dotar a la administración y a los regantes de herramientas predictivas que minimicen el impacto de la sequía e incrementar el rendimiento por hectárea. En definitiva, colaboran a una toma de decisiones "adecuada" en las explotaciones agrícolas de la isla.