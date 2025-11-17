Cabildo de Tenerife aumenta un 23,2% las inversiones a los ayuntamientos y da 10 millones para un plan de empleo social

Reunión del Consejo Insular de Administración Territorial de Tenerife para presentar el presupuesto del Cabildo de 2026 - TONY CUADRADO

SANTA CRUZ DE TENERIFE 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha presentado este lunes en el marco del Consejo Insular de Administración Territorial (CIATT) el proyecto de presupuestos insulares para 2026 ante los 31 municipios de la isla, un documento económico que incrementa las inversiones a los ayuntamientos en un 23,2 por ciento y contempla la incorporación de 10 millones de euros destinados a los ayuntamientos para el fomento del empleo social.

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila adelantó que estos 10 millones de euros se incorporarán en el primer trimestre del próximo año con el objetivo de que los ayuntamientos puedan contratar a personas especialmente vulnerables que tienen más dificultades para incorporarse al mercado laboral.

Dávila resaltó también que en la actualidad la tasa de paro en Tenerife está por debajo de la media en Canarias y, por lo tanto "el esfuerzo se tiene que hacer en aquellos colectivos que tienen más dificultades para incorporarse al mercado laboral y este plan de empleo social se hace en estrechísima colaboración con los ayuntamientos".

En el caso de esta plan, en la sesión del CIATT se acordó la creación de una comisión con los municipios para articular las medidas necesarias para la puesta en marcha de esta iniciativa.

Del mismo modo, Dávila añadió que "hay proyectos singulares que siempre son importantes y que pueden, de alguna manera, hacer especial hincapié en algún municipio porque tienen esa singularidad, como es, por ejemplo, la Plaza de la Patrona, que este año tiene una partida presupuestaria importante".

Pero, de forma generalizada, comentó, "hay un tratamiento equilibrado, equitativo para todos los ayuntamientos".

La presidenta insular incidió también en que se trata de un presupuesto "eminentemente social que crece por encima de un 17% las partidas destinadas a las políticas sociales, con 10 centros que ya van a estar licitándose a lo largo del año que viene y que permiten dar un salto cualitativo respecto a la atención social y sociosanitaria de la isla".

Por su parte, el vicepresidente insular, Lope Afonso, resaltó la importancia de presentar a los municipios de la isla, un presupuesto que se ha enfocado en atender los "principales problemas" que tienen los tinerfeños.

Concretamente se trata del impulso al acceso a la vivienda, a las políticas sociales, con especial énfasis en la promoción de las condiciones y los recursos con lo que atender mejor a la protección de las familias y también, por supuesto, destinando recursos para atender mejor a las personas con dificultades por situaciones de dependencia o discapacidad, lo mismo que atender a las mujeres víctimas de violencias de género.

Asimismo, dijo, las cuentas sirven para seguir impulsando la economía e impulsar y ayudar a los sectores productivos de la isla a asentar mejor capacidad de producción de riqueza y de empleo.

LINARES: LOS AYUNTAMIENTOS SE SIENTEN "REPRESENTADOS"

Por su parte, el secretario segundo del CIATT y alcalde de La Orotava, Francisco Linares, agradeció la "disposición y la predisposición que el Cabildo siempre tiene para con los municipios" y aseveró que se sienten "representados" con parte del presupuesto que se ha preparado desde el Cabildo.

"Siempre digo que el Cabildo al final es el ayuntamiento mayor y los 31 ayuntamientos dependemos en la mayoría de los proyectos importantes para poderlos llevar a cabo. Las dianas ya están marcadas prácticamente todas y las cuentas que les vamos a dar el visto bueno hoy, espero, para todos y para todas, son fundamentalísimas. Al final, esta colaboración Ayuntamiento y Cabildo es vital", señaló.