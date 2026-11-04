Cabildo de Tenerife y Ayuntamiento de Santa Cruz guardan un minuto de silencio en memoria de Jesús de Miguel

Minuto de silencio en el Cabildo de Tenerife en memoria del jugador del CD Tenerife Jesús de Miguel - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife han guardado este miércoles sendos minutos de silencio en memoria del futbolista Jesús de Miguel, fallecido este martes tras un violento golpe sufrido al chocar contra el portero del Andorra, Jesús Owono, en el partido del pasado lunes.

Al acto en la fachada del Palacio Insular asistieron la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila; el vicepresidente insular, Lope Afonso; miembros y trabajadores de la corporación insular; el presidente y vicepresidente del CD Tenerife, Felipe Miñambres y Ayoze García, respectivamente; trabajadores de la entidad blanquiazul; el Jefe del Mando de Canarias, teniente General Julio Salom Herrera; la plantilla del CD Tenerife Femenino y su presidente Sergio Batista y una representación de la Federación de Peñas y aficionados.

El acto ha servido para expresar el "dolor y la consternación" por la pérdida del joven futbolista y trasladar las condolencias de la sociedad tinerfeña a su familia, seres queridos, compañeros y a toda la familia del CD Tenerife, resaltan desde el Cabildo.

El minuto de silencio se enmarca en la declaración de un día de luto oficial acordada por el Cabildo de Tenerife, que ha establecido que la bandera de la isla ondee a media asta durante toda la jornada en los edificios de la Corporación insular.

En el Ayuntamiento, el alcalde, José Manuel Bermúdez, ha presidido el minuto de silencio también junto a la presencia del presidente del Club Deportivo Tenerife, Felipe Miñambres; el vicepresidente de la entidad, Ayoze García y de miembros de toda la corporación municipal, así como de trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento, que se sumaron a este gesto de respeto, recuerdo y solidaridad.

Con este minuto de silencio, Santa Cruz ha querido trasladar su cariño y apoyo a los familiares, amigos, compañeros de equipo y a toda la familia blanquiazul en estos momentos de profundo dolor, recoge una nota del consistorio.

"La ciudad se une así al sentimiento de tristeza que embarga al fútbol tinerfeño y expresa sus más sinceras condolencias ante esta irreparable pérdida", detalla.