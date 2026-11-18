Presentación de una sjornadas de patrimonio organizadas por el Cabildo de Tenerife - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife y el Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la isla de Tenerife han presentado este miércoles las Jornadas de Protección del Patrimonio, una iniciativa que se celebrará del 24 al 27 de noviembre y que abordará la implantación de Planes de Salvaguarda en Bienes de Interés Cultural (BIC) y en la mejora de la respuesta operativa ante siniestros.

El encuentro cuenta con la colaboración directa del Ayuntamiento de La Laguna, el Obispado de Tenerife y la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos (APTB).

La cita coincide con los 20 años del devastador incendio del Palacio Salazar (enero de 2006), un suceso que marcó un antes y un después en la toma de conciencia sobre la fragilidad del patrimonio canario y que impulsó la inclusión de planes de salvaguarda en las Ciudades Patrimonio de la Humanidad.

La consejera insular de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, destacó que el patrimonio histórico y cultural forma parte de la identidad y existe la responsabilidad de "conservarlo y protegerlo".

"Ante situaciones de emergencia, como un incendio o una catástrofe, es fundamental estar preparados y contar con protocolos que permitan actuar con rapidez, pero también con el conocimiento necesario para evitar daños irreparables", apuntó.

En esa línea dijo que estas jornadas permiten reunir a responsables públicos, propietarios de bienes patrimoniales y especialistas para compartir experiencias, analizar riesgos y avanzar en una estrategia común de protección.

"La prevención y la colaboración entre instituciones son esenciales para preservar este legado", precisó Pérez.

Iván Martín, director insular de Seguridad y Emergencias, resaltó que "las jornadas tendrán una parte teórica, del 24 al 26 de noviembre, en el Convento de Santo Domingo, en la que se abordarán cuestiones como la normativa, la adaptación de los códigos de edificación a los inmuebles históricos y las lecciones aprendidas en catástrofes como el incendio del Palacio Salazar o el de Notre-Dame de París".

Así, dijo, "el día 27 daremos un paso más con una formación específica para bomberos y servicios de emergencia, que culminará con un simulacro en el Convento y la iglesia de Santo Domingo, pondremos a prueba la coordinación entre los equipos de intervención y los profesionales de conservación, desde la extinción con la mínima afectación posible hasta el rescate, la estabilización y la protección de las piezas patrimoniales".

El concejal de Patrimonio Cultural y Ordenación del Territorio de la localidad, Adolfo Cordobés, explicó que "La Laguna tiene el privilegio de ser la única ciudad de Canarias reconocida como Patrimonio Mundial por la Unesco y esa distinción conlleva, además, una responsabilidad añadida, ser capaces no solo de conservar el patrimonio, sino de prepararse para protegerlo ante cualquier amenaza".

Estas jornadas, comentó, "representan una oportunidad extraordinaria para compartir conocimiento, aprender de experiencias, como la del Palacio Salazar, y seguir avanzando hacia un modelo de gestión patrimonial más seguro, resiliente y preparado para afrontar los desafíos del futuro".

La directora insular de Patrimonio Histórico del Cabildo de Tenerife, Isabel de Esteban, destacó "la importancia de estas jornadas como espacio de formación, intercambio de conocimientos y coordinación entre los profesionales y las administraciones responsables de proteger nuestro patrimonio histórico ante situaciones de emergencia".

De Esteban señaló igualmente que "el simulacro que se desarrollará en La Laguna permitirá poner en práctica los conocimientos adquiridos, evaluar los protocolos de actuación y mejorar la capacidad de respuesta ante posibles riesgos, dando continuidad a las experiencias realizadas en Garachico y Guía de Isora".

El Oficial Jefe del Consorcio, Florencio López, apuntó que "la protección del patrimonio requiere una preparación específica, porque intervenir en un edificio histórico supone afrontar riesgos y dificultades muy diferentes a los de una actuación convencional".

En su opinión, "no solo debemos garantizar la seguridad de las personas y controlar la emergencia, sino también minimizar los daños sobre inmuebles y bienes que, en muchos casos, son únicos e irreemplazables".

BLOQUES TEMÁTICOS

El programa se estructura en diferentes bloques temáticos. La primera jornada, el martes 24 de noviembre, estará dedicada a la protección del patrimonio y abordará cuestiones como las amenazas a los bienes culturales, la salvaguarda del patrimonio arqueológico de Canarias en situaciones de emergencia, el papel del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad y la protección registral y seguridad jurídica.

El miércoles 25 estará centrado en la intervención y entre los contenidos previstos figuran el incendio del Palacio Salazar de La Laguna y las lecciones aprendidas tras el incendio de la catedral de Notre Dame, así como las capacidades operativas del Consorcio de Bomberos de Tenerife y de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para actuar en bienes de interés cultural.

También se abordará el contexto de prevención e intervención en el conjunto histórico de La Laguna.

La tercera jornada, el jueves 26, tratará la prevención y la restauración, con ponencias sobre la aplicación de la normativa técnica de edificación en inmuebles históricos, los planes de salvaguarda para edificios declarados Bien de Interés Cultural (BIC), la implantación de estos planes por parte de los servicios de bomberos y la protección de colecciones ante emergencias.

Las jornadas contarán con especialistas del Instituto del Patrimonio Cultural de España, el Gobierno de Canarias, el Ministerio del Interior de Francia, el Consorcio de Bomberos de Tenerife, la UME, el Ayuntamiento de La Laguna y profesionales de los ámbitos de la conservación y la restauración, entre otros.

Como cierre, el viernes 27 de noviembre se desarrollará un taller práctico de protección de obras, entre las 08.00 y las 10.30 horas, seguido de un simulacro de un plan de salvaguarda, previsto de 10.30 a 13.00 horas.