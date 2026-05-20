El Cabildo de Tenerife celebra la ausencia de retenciones tras la puesta en marcha de la pasarela Padre Anchieta

La presidenta insular, Rosa Dávila, y el vicepresidente, Lope Afonso, en rueda de prensa por Acuerdos de Consejo de Gobierno - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha celebrado este miércoles "el éxito" en "fluidez" peatonal y del tráfico tras la reciente puesta en marcha este lunes de la Pasarela Padre Anchieta, en La Laguna (Tenerife).

Así lo ha garantizado en rueda de prensa por acuerdos de consejo de gobierno la presidenta insular, Rosa Dávila, que ha advertido de los datos "muy positivos" recabados por la corporación insular: "A lo largo de la jornada han transitado 41.000 vehículos sin constatar en ninguno de los tiempos monitorizados ningún tipo de retención".

Además, ante las dudas y críticas sobre la dimensión de la pasarela para el paso de peatones, Dávila ha incidido que la infraestructura reduce en "un 10%" los tiempos de trayecto, de forma que su puesta en marcha, ha proseguido, está siendo "un éxito", confluyendo a su objetivo de dar "fluidez" a la TF-5 en hora punta.

SOBRE LA PASARELA

La nueva infraestructura permitirá reorganizar el tráfico en la glorieta de Padre Anchieta, por donde transitan diariamente más de 50.000 vehículos y 20.000 peatones, muchos de ellos estudiantes de la Universidad de La Laguna.

El objetivo principal de la actuación es reducir hasta en un 20% los tiempos de espera en la glorieta, mejorando la fluidez del tráfico y eliminando los riesgos derivados de los actuales pasos de peatones en superficie.

La estructura central, diseñada por Fhecor Ingenieros Consultores, está formada por una viga curva continua metálica en forma de anillo, con un peso de 525 toneladas, un diámetro de 100 metros y una longitud total de 314 metros, equivalente a tres campos de fútbol alineados.