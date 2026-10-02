El Cabildo de Tenerife concede a Alberto Vázquez-Figueroa la Gran Distinción de Nivaria, su máximo reconocimiento

El Cabildo de Tenerife entrega a Alberto Vázquez-Figueroa la Gran Distinción de Nivaria, su máximo reconocimiento - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Cabildo de Tenerife ha acordado conceder al escritor, periodista e inventor tinerfeño Alberto Vázquez-Figueroa Rial la Gran Distinción de Nivaria, máximo reconocimiento honorífico de la Corporación insular, por una trayectoria excepcional cuya repercusión ha trascendido ampliamente las fronteras de Tenerife y Canarias.

La concesión culmina el expediente iniciado por el Pleno el pasado 30 de abril. La Comisión Especial constituida para valorar sus méritos acordó por unanimidad que esta era la distinción más adecuada, atendiendo al carácter extraordinario, universal y trascendente de su trayectoria, según ha informado el Cabildo en una nota.

La presidenta Rosa Dávila ha celebrado que Tenerife reconozca hoy a "uno de sus hijos más universales", que ha llevado el nombre de la isla y de Canarias "por todo el mundo" a través de "la literatura, el periodismo, la aventura y su permanente inquietud por encontrar soluciones a algunos de los grandes problemas de la humanidad".

"La Gran Distinción de Nivaria está reservada para méritos verdaderamente excepcionales y su trayectoria reúne sobradamente esa condición. Hablamos de un tinerfeño que ha llegado a millones de lectores, que ha sido testigo directo de algunos de los grandes acontecimientos de nuestro tiempo y que nunca ha renunciado a utilizar su voz para denunciar injusticias y defender el medio ambiente y los recursos naturales", ha añadido.

La presidenta insular ha señalado, además, que este reconocimiento expresa también el orgullo de Tenerife por una persona que, después de recorrer el mundo y alcanzar una dimensión internacional, ha mantenido "siempre un vínculo profundo con Canarias", ya que Alberto Vázquez-Figueroa "forma parte ya de nuestro patrimonio cultural y de la memoria colectiva de varias generaciones de lectores".

TRAYECTORIA

Nacido en Santa Cruz de Tenerife el 11 de octubre de 1936, Alberto Vázquez-Figueroa es uno de los escritores contemporáneos más leídos en lengua española. A lo largo de su carrera ha publicado más de un centenar de libros, traducidos a más de 30 idiomas, y su obra ha alcanzado a cerca de 25 millones de lectores en todo el mundo.

Su experiencia vital, especialmente su infancia y juventud vinculadas al Sáhara y a Canarias, marcó una producción literaria caracterizada por la aventura y por un marcado componente social y ambiental. Entre sus títulos y sagas más conocidos figuran Tuareg, Ébano, Manaos, Cienfuegos, Océano y Piratas. Además, numerosas obras suyas han sido adaptadas al cine.

Antes de consolidar su carrera literaria, desarrolló una intensa trayectoria periodística. Fue corresponsal de guerra y cubrió conflictos en lugares como Guinea, Chad, Congo, Bolivia, Guatemala y República Dominicana. También formó parte de una generación de grandes reporteros españoles vinculados a medios como TVE y La Vanguardia.

A esta trayectoria se suma su faceta como inventor y su preocupación por la escasez de agua y la sostenibilidad. Vázquez-Figueroa ha dedicado parte de su actividad a desarrollar alternativas de desalación mediante presión natural, con el objetivo de reducir el consumo energético asociado a la obtención de agua dulce.

La presidenta insular ha señalado que "su vida representa la curiosidad, la capacidad de explorar y el compromiso con la sociedad", ya que "ha contado historias, pero también ha buscado respuestas".

"Ha recorrido el mundo, pero nunca ha dejado de mirar a su tierra. Con esta Gran Distinción de Nivaria, Tenerife le devuelve una pequeña parte de todo lo que Alberto Vázquez-Figueroa ha aportado a nuestra cultura y a nuestra proyección exterior", ha aseverado Dávila.

SOBRE LA DISTINCIÓN

La concesión a Alberto Vázquez-Figueroa da continuidad al reconocimiento otorgado el pasado año al pintor Cristino de Vera, que recibió la Gran Distinción de Nivaria en reconocimiento a su extraordinaria trayectoria artística y a su contribución a la cultura y al patrimonio de Canarias.

La distinción concedida el pasado año a Cristino de Vera y la otorgada ahora a Alberto Vázquez-Figueroa reflejan el carácter excepcional de este reconocimiento y su finalidad que es el de distinguir trayectorias y aportaciones de especial relevancia que trascienden el ámbito insular y proyectan los valores y la cultura de Canarias dentro y fuera de las islas.

La Gran Distinción de Nivaria es la máxima distinción honorífica del Cabildo de Tenerife y está destinada a reconocer méritos extraordinarios por su contribución excepcional a la sociedad.