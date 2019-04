El Cabildo de Tenerife conmemora el 'Día Internacional de la Danza' con talleres y una muestra de escuelas

Publicado 26/04/2019 18:01:53 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife celebra el 'Día Internacional de la Danza' este fin de semana con varias actividades, que incluyen una función en La Laguna, varios talleres y una gran demostración de las escuelas de la isla el domingo en el hall del Auditorio de Tenerife.

Los detalles de la celebración fueron dados a conocer este viernes en rueda de prensa por el jefe de Proyectos Artísticos de Auditorio de Tenerife, Enrique Camacho; el coordinador del Laboratorio de Artes Vivas Tenerife LAV, Javier Cuevas y la profesora de danza del Teatro Victoria, Patricia Monroy.

Enrique Camacho explicó que "son muchos años realizando desde el Cabildo políticas de apoyo a la danza, siempre con la colaboración del sector, tratando de colocarla en el lugar que se merece", destacando que la danza "se celebra los 365 días del año" en el Auditorio.

En esta línea, Javier Cuevas aseguró que "lo importante no es solo el día internacional sino los apoyos regulares, como los del Cabildo de Tenerife, a un colectivo como el de la danza canaria, con un circuito sólido y creadores canarios de nivel que han dado lugar a varios premios nacionales de danza".

Para Patricia Monroy, "celebrar con todas las escuelas de la isla el Día Internacional de la Danza en el Auditorio de Tenerife es formar parte de un gran evento, una jornada anual en la que compartimos momentos con el resto de compañeros".

La profesora de danza animó al público "a bailar, seas o no bailarín, es una auténtica terapia".

La primera actividad tendrá lugar esta noche a las 21.00 horas en la Sala Principal del Teatro Leal de La Laguna con el espectáculo 'Should they may be', del Centro Coreográfico de La Gomera.

El impulso de esta pieza, creada e interpretada por Gregory Auger y Martín Padrón, es la complejidad del ser humano y su necesidad de expresar, contar, transmitir y el ruido de su mente ocupada e inquieta, difícil de domar.

La propuesta aborda conceptos como la fuerza del ser humano y su debilidad, su necesidad vital de mover, de sentir y de realizar un camino, así como la caída en el abismo de los pensamientos, la carencia de la fe, el miedo paralizante y la necesidad de liberarse de sus traumas.

Las entradas se pueden adquirir en la taquilla del Teatro Leal de 11.00 a 13.00 horas y de 18.00 a 20.00 horas.

El sábado tendrá lugar de 10.00 a 19.00 horas, en la Sala de Cámara del Teatro Leal, una actividad titulada 'Experiencia de sentimiento a través del cuerpo físico y mental para vivenciar y magnificar nuestra presencia: aplicación de los Elementos Fundadores Básicos del Movimiento en contextos artísticos, socioeducativos y sanitarios'.

Este encuentro, de inscripción gratuita, está dirigido a profesores de Primaria y Secundaria, de danza y artes del movimiento, psicólogos, coreógrafos, artistas vinculados a la danza, a las artes del movimiento y al cuerpo y toda persona interesada en tratar el cuerpo en aspectos psicosomáticos, sociopolíticos y sanitarios.

Estas dos actividades forman parte de la programación de Tenerife LAV, del Distrito de las Artes del Cabildo.

El domingo, el hall del Auditorio de Tenerife recibirá, con entrada libre hasta completar aforo, una gran fiesta de la danza con la participación de 34 escuelas y academias de la isla, que harán una exhibición de estilos tan dispares como el flamenco, clásico, hip-hop o contemporáneo.

Las actuaciones, que comienzan a las 16.00 horas, incluirán la proyección de un vídeo con el 'Manifiesto del Día Internacional de la Danza', designado este 2019 a Karima Mansour, bailarina, coreógrafa y educadora egipcia.

ENCUENTROS FORMATIVOS

Esta actividad, una cita anual consolidada del Auditorio de Tenerife, forma parte de su Área Educativa y Social, que cuenta como colaboradores con la Fundación Cepsa y la Obra Social 'la Caixa'.

Las escuelas participantes son Centro Internacional de Danza Tenerife, Colegio Hispano Inglés, Escuela Municipal de Danza de El Sauzal, Escuela Flamenca Ana Lamadrid, Academia LatinSalsa, Escuela de Danza Pointe, Escuela de Danza de La Laguna Lenita Lindell, Centro de Formación Teatro Victoria, Colegio Nuryana, ADL Dance, Club Deportivo Tinerdanza, Escuela de Música y Danza de Adeje (EMMA), Grupo Coreográfico Colegio Virgen del Mar, Escuela Municipal de Danza Candelaria, Escuela de Ballet La Salle S.I., Ballet Chic & Chic, Colegio Alemán, Claqué Tenerife, Estudio de Danza Onelia Hernández, Prodance Tenerife, Colegio Carmen Alvarez de la Rosa, Barranco Hondo, Pura Salsa y Sabor, Escuela de Baile, Curso de danza, EMOD Ayuntamiento de Guía de Isora, Academia Ana Manrique, Corazón Flamenco, Escuela Danza María Mora, Urban Dance de Güimar, Danza Clásica Pureza de María (Santa Cruz y La Cuesta), ele.Be.Studio, Evolución Ballet, Proyecto2022, BH Dance Barranco Hondo, Studio54 Dance y Orbital Mambo.

Además de la exhibición, Auditorio de Tenerife completa la jornada con unos encuentros formativos que se celebrarán de 16.30 a 17.30 horas.

El taller de bachata, impartido por los profesores Cesar Méndez Jorge y Bibiana Muñoz García de la Academia LatinSalsa, se celebrará en la Sala Multiusos y va dirigido a jóvenes y adultos que quieran conocer los pasos básicos de este baile.

La bachata es un estilo de danza social de la República Dominicana que ahora se baila en todo el mundo.

TALLER DE SEVILLANAS Y RUMBAS

El otro taller es de sevillanas y rumbas, impartido en la Sala Puerto del Auditorio de Tenerife por las profesoras Ana Manrique de Lara Gonzalez y Aida Herrera Ramírez de la Academia Ana Manrique.

En esta formación, pensada para niños de 3 a 14 años, se iniciará a los asistentes en el baile de las sevillanas y rumba.

A partir de las 18.00 horas se celebrará una muestra de lo aprendido en cada uno de los talleres en la Plaza Castillo, en los exteriores del Auditorio.