Archivo - La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila - JUANJO VELÁZQUEZ FOTÓGRAFO - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha aprobado este viernes proponer y elevar al Pleno Insular denegar la aprobación del proyecto de Interés Insular Underwater Garden por "incumplir los requisitos ambientales, técnicos, territoriales y económicos" para su aprobación. La infraestructura estaba prevista construirse en Punta Blanca (Guía de Isora).

"Nuestra obligación es defender el interés general de la isla, proteger el territorio y que cualquier iniciativa que se desarrolle en Tenerife esté a la altura de las exigencias", ha señalado la presidenta insular ante los medios de comunicación en la rueda de prensa posterior a los acuerdos de consejo de gobierno insular.

Ha recordado Dávila cuando, en junio de 2026, el Cabildo se pronunció, por primera vez, su postura "desfavorable" a una iniciativa que había sido reconocida por el anterior Gobierno insular, liderado por Pedro Martín (PSOE), como Proyecto de Interés Insular y que se había perdido su objetivo de "regeneración ambiental".

Una vez tomada esa decisión por el Cabildo tinerfeño, el promotor presentó sus alegaciones en julio de 2026. Sin embargo, tras estudiar sus argumentos, la corporación insular consideró que la última propuesta de la iniciativa se "desvirtúa" del proyecto inicial presentado y declarado en 2022 como Proyecto de Interés Insular, un reconocimiento que, ha puntualizado Dávila, "nunca supuso una autorización automática ni un cheque en blanco".

"Hemos dado a la empresa la oportunidad, a través de alegaciones, de complementar su documentación, sin embargo, los informes técnicos y jurídicos "son concluyentes": "Las deficiencias (del proyecto) siguen sin resolverse. Nuestra obligación es defender el interés general de la isla, proteger el territorio y que cualquier iniciativa que se desarrolle en la isla de Tenerife esté a la altura de las exigencias", ha añadido.

Dávila ha señalado que la infraestructura, proyectada sobre suelo rústico de protección ambiental costera, no se justifica, asimismo, como "una infraestructura esencial" para la isla, tampoco la disponibilidad de terrenos, los costes de ejecución estimados, así como la financiación y garantías de protección ambiental requeridas.