El Cabildo de Tenerife despliega una red insular de movilidad eléctrica con 71 puntos de recarga

Punto de recarga de un coche eléctrico - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno del Cabildo de Tenerife ha aprobado este miércoles la memoria de actividad económica y del reglamento regulador del uso de la Red Insular de Movilidad Eléctrica, integrada actualmente por 71 puntos de recarga, distribuidos por diferentes municipios de Tenerife, con una capacidad total para la carga simultánea de 143 vehículos.

De ellos, 37 puntos han sido ejecutados directamente por el Cabildo de Tenerife y 34 proceden de la adhesión voluntaria de distintos ayuntamientos a la red insular.

La infraestructura cuenta con distintos tipos de cargadores adaptados a las necesidades de los usuarios: 45 cargadores de 22 kW, 12 estaciones de 44 kW, 8 cargadores de 50 kW, 4 estaciones de alta potencia de 126 kW y 2 estaciones de alta potencia de 150 kW.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, destacó que "Tenerife está construyendo el modelo de isla que se quiere para las próximas décadas: una isla más sostenible, más preparada y con mejores servicios para sus ciudadanos".

En su opinión, "la movilidad es una pieza fundamental de ese cambio y por eso estamos impulsando una red pública que permita que cualquier tinerfeño pueda apostar por el vehículo eléctrico con garantías".

Dávila señaló también que "la sostenibilidad no puede ser solo un concepto, tiene que traducirse en decisiones concretas que mejoren la vida de las personas" y esta red de puntos de recarga acerca la transición energética a barrios, municipios y zonas turísticas.

"Queremos que la Tenerife del futuro sea una isla más limpia, más eficiente y con mayor calidad de vida".

La presidenta incidió en que "cuidar Tenerife significa también cuidar el aire que se respira, proteger el territorio y preparar la isla para los nuevos retos, la movilidad eléctrica es una oportunidad para avanzar hacia un modelo más respetuoso con el entorno y para que las próximas generaciones reciban una isla mejor que la que se ha heredado".

La red insular se ha diseñado buscando una distribución equilibrada en el territorio, teniendo en cuenta criterios como la accesibilidad, la seguridad vial, la cercanía a lugares de interés, la disponibilidad de suministro eléctrico y la visibilidad de las instalaciones.

Los puntos de recarga se encuentran repartidos por municipios de toda la isla, desde áreas metropolitanas hasta zonas del norte y sur de Tenerife, incluyendo enclaves vinculados a la actividad turística y espacios estratégicos para favorecer la implantación del vehículo eléctrico.

La creación de esta red responde al compromiso del Cabildo con las políticas de transición energética y con la normativa que establece la necesidad de desarrollar infraestructuras suficientes de recarga para vehículos eléctricos.

La Ley 6/2022 de cambio climático y transición energética de Canarias establece que las administraciones públicas deben planificar e implementar una red adecuada de puntos de recarga en las vías públicas.

El nuevo Reglamento de la Red Insular de Movilidad Eléctrica establece las normas de funcionamiento de los puntos de recarga, garantizando un uso ordenado, accesible y eficiente de las instalaciones.

Entre las obligaciones de las personas usuarias se establece la necesidad de retirar el vehículo una vez finalizada la carga, respetar los tiempos máximos establecidos y utilizar las plazas exclusivamente para la recarga de vehículos eléctricos, con el objetivo de garantizar la rotación y que todos los ciudadanos puedan acceder al servicio.

El reglamento también recoge los derechos de los usuarios, entre ellos disponer de puntos de recarga en condiciones adecuadas, recibir información sobre el funcionamiento del servicio y formular sugerencias o reclamaciones.

La consejera insular de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, explicó que esta regulación permite ordenar un servicio que "ya es una realidad" en Tenerife y ofrecer seguridad jurídica tanto a los usuarios como a la futura gestión de la red.

"Estamos creando una infraestructura que responde a una necesidad actual y que será clave en la transformación del modelo de movilidad de la isla", señaló.

La memoria económica aprobada plantea que la explotación de la red se realice mediante una concesión administrativa de servicios, en régimen de libre concurrencia, de manera que el operador asuma el riesgo operacional del servicio.

El estudio de viabilidad incorporado al expediente concluye que la explotación resulta viable mediante esta fórmula de gestión, sin necesidad de realizar aportaciones públicas adicionales, garantizando la sostenibilidad económica del servicio.

La implantación de esta red ha contado con financiación europea procedente del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Next Generation EU, a través de programas vinculados al Plan de Sostenibilidad Turística y a los incentivos para la movilidad eléctrica del programa MOVES.

Tenerife avanza hacia una movilidad con menos emisiones Con esta actuación, el Cabildo de Tenerife refuerza su estrategia para impulsar una movilidad sostenible y contribuir a la reducción de gases de efecto invernadero asociados al transporte, uno de los principales retos dentro de las políticas de lucha contra el cambio climático.

La nueva red permitirá seguir avanzando hacia una Tenerife más conectada, eficiente y preparada para el futuro, facilitando que ciudadanos, empresas y visitantes puedan incorporar progresivamente vehículos eléctricos dentro de sus desplazamientos habituales.