El Cabildo de Tenerife destina 12,4 millones a obras para reparar los daños de 'Therese' en carreteras de la isla

El consejero de Carreteras del Cabildo de Tenerife, Dámaso Arteaga, y la presidenta, Rosa Dávila, en una visita a El Pris para comprobar los daños de la borrasca 'Therese' - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha aprobado este miércoles la ejecución de obras de emergencia por importe de 12,4 millones de euros para reparar los daños ocasionados en vía insulares por la borrasca Therese, que afectó a diferentes puntos de la isla entre los días 18 y 26 de marzo de 2026.

La actuación contempla intervenciones en 29 puntos de 17 carreteras insulares con el objetivo de restablecer las condiciones de seguridad y garantizar la correcta funcionalidad de las vías.

Los trabajos incluyen actuaciones de estabilización y saneo de taludes, reparación de desprendimientos, reconstrucción de obras de drenaje, reparación de firmes afectados por escorrentías, reposición de cunetas y accesos, así como otras intervenciones necesarias para recuperar las infraestructuras dañadas por el episodio meteorológico.

La inversión asciende a 12.408.797,71 euros, IGIC incluido, y se ejecutará mediante un procedimiento de emergencia dividido en siete lotes de actuación, lo que permitirá agilizar los trabajos y actuar de forma simultánea en distintos puntos de la isla.

El consejero de Carreteras del Cabildo de Tenerife, Dámaso Arteaga, explica en una nota que "la borrasca Therese provocó daños importantes en diferentes elementos de la red viaria, especialmente en taludes, drenajes, plataformas y firmes, por lo que era necesario actuar con rapidez para recuperar las condiciones de seguridad y evitar que estas afecciones puedan agravarse con nuevos episodios meteorológicos adversos".

ZONA DE EL PRIS

El consejero destaca especialmente la actuación prevista en la zona de El Pris, en Tacoronte, en la carretera TF-165, en el punto kilométrico 3+025, una de las intervenciones "más complejas e importantes" del conjunto de obras previstas.

"Se trata de una zona que sufrió graves problemas por la acumulación y desbordamiento de aguas, con arrastres de tierras, afecciones al tráfico, inundaciones, daños en viviendas y dificultades de acceso para los servicios de emergencia", explica.

Esta actuación, con una inversión aproximada de 1,4 millones de euros, permitirá mejorar de forma significativa la capacidad de evacuación de aguas pluviales mediante la ejecución de nuevos colectores, pozos de registro, bajantes escalonados, adecuación de cunetas y puntos de descarga, una nueva obra de drenaje transversal, medidas de protección frente a la erosión y reposición de los firmes afectados.

"Con esta obra damos una solución definitiva a un problema que se viene produciendo en este punto cuando se registran episodios de lluvias intensas, incrementando la capacidad hidráulica y reduciendo el riesgo de nuevos desbordamientos y afecciones tanto sobre la carretera como sobre las zonas urbanizadas situadas aguas abajo", indica Arteaga.

Los trabajos comenzarán previsiblemente durante el mes de agosto y el Cabildo trabaja ya con el Ayuntamiento de Tacoronte para minimizar las afecciones a los vecinos.

"Somos conscientes de que será una obra compleja, ya que requiere intervenir en una carretera estrecha con la apertura de una zanja de importantes dimensiones, por lo que estamos coordinando los trabajos para facilitar en todo momento los accesos y salidas a las viviendas", añade el consejero.

OTROS MUNICIPIOS

Además de Tacoronte, las actuaciones previstas abarcan municipios como La Orotava, Puerto de la Cruz, Los Realejos, La Laguna, Garachico, Los Silos y El Tanque.

En la TF-421 y en la TF-42 también está prevista la contención de taludes para contener los desprendimientos que se produjeron con la borrasca y fenómenos meteorológicos adversos "que suelen ocurrir y que están provocando daños en las infraestructuras de carreteras", apunta el consejero.

Arteaga señala igualmente que "se actuará en carreteras estratégicas como la TF-5 Autopista del Norte, donde se reparará el drenaje del barranco Tafuriaste y un talud afectado por desprendimientos, así como en vías de Anaga como la TF-12, TF-13, TF-134, TF-136 y TF-145, con trabajos de estabilización de taludes, reparación de drenajes y corrección de deslizamientos".

Las obras contemplan actuaciones en los accesos al Parque Nacional del Teide a través de la TF-21 y TF-24, además de carreteras del norte como la TF-42, donde se intervendrá en puntos afectados por desprendimientos y problemas derivados de las lluvias.

También se actuará en la TF-11, TF-165, TF-217, TF-312, TF-324, TF-326, TF-333 y TF-421, entre otras vías de la red insular, como se ha señalado.

El Cabildo prevé, además, que hasta el 50% del coste de estas actuaciones pueda ser financiado mediante ayudas estatales destinadas a la reparación de daños ocasionados por episodios meteorológicos adversos, lo que permitirá optimizar los recursos insulares destinados a la recuperación de la red viaria.

"Con esta inversión seguimos reforzando la seguridad de las carreteras de Tenerife y actuando no solo para reparar los daños ocasionados, sino para mejorar la resistencia de nuestras infraestructuras frente a futuros episodios de lluvia intensa o fenómenos meteorológicos adversos", concluye Dámaso Arteaga.