El Cabildo de Tenerife destina 640.000 euros en ayudas para desplazamientos a competiciones oficiales

SANTA CRUZ DE TENERIFE 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife, a través del área de Deportes, ya ha otorgado subvenciones destinadas a la ayuda al desplazamiento a competiciones de ámbito nacional e internacional, destinadas a clubes deportivos, federaciones y deportistas individuales de la isla, durante el segundo semestre de 2024.

La partida que se destina a esta iniciativa es de 295.000 euros, que se suman a los 348.630 euros que se habilitaran a tal fin durante el primer semestre de 2024, contribuyendo a que un total de 4.813 deportistas hayan podido costear parte de sus desplazamientos a competiciones oficiales durante este periodo.

Indica la corporación insular que el objeto de esta línea de subvención se centra, precisamente, en sufragar los gastos de alojamiento, manutención y transporte interior para la asistencia a competiciones oficiales nacionales o internacionales, es decir, a campeonatos de España, de Europa y del mundo.

El importe total destinado a esta línea de ayudas asciende a 643.630 euros en dos convocatorias, lo que supone un incremento de, aproximadamente, un 25% con respecto a 2023.

En la convocatoria del primer semestre (de enero a junio de 2024) se presentaron 752 solicitudes, de las cuales, fueron admitidas y abonadas 562; mientras en la del segundo semestre (de julio a diciembre de 2024) se recibieron 782 solicitudes, 532 concedidas, que han terminado de abonarse durante este mes de agosto.

Atendiendo a las modalidades deportivas, los deportes mayoritariamente subvencionados en ambas convocatorias han sido la gimnasia rítmica, el tenis, la natación y el atletismo.

CONVOCATORIA DE 2025

Recuerda el Cabildo que las convocatorias de 2024 y 2025 han presentado como novedad la simplificación de la documentación a presentar, con el fin de dar una mayor celeridad a la tramitación administrativa de las ayudas.

En lo que respecta a la convocatoria de 2025, ya ha finalizado el plazo de subsanación de las solicitudes presentadas a la Ayuda al Desplazamiento dentro del periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2025, que cuenta con una dotación económica de 380.000 euros y para la que se han recibido casi 600 solicitudes.

El Cabildo de Tenerife dispone de un canal de difusión sobre las subvenciones del Área de Deportes a través de la cuenta de Whatsapp 690 372 773 con el objeto de facilitar información a deportistas y entidades deportivas sobre convocatorias, trámites, presentación de solicitudes, subsanación y alegaciones de las líneas de ayudas.

Se trata de un servicio gratuito, anónimo y confidencial al que se accede enviando un simple mensaje vía Whatsapp solicitando el alta.