El Cabildo de Tenerife destina 70.000 euros en ayudas para actividades de dinamización comercial

Publicado 11/03/2019 14:12:53 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha convocado una línea de subvenciones para la financiación de acciones de dinamización comercial en los núcleos urbanos de la Isla a realizar a lo largo del presente año. Esta actuación, que cuenta con un presupuesto inicial de 70.000 euros, tiene como principal objetivo potenciar la realización de acciones que refuercen la competitividad del tejido comercial.

La convocatoria, que está incluida en el Plan Estratégico de Subvenciones aprobado por el Consejo de Gobierno Insular a principios de cada ejercicio presupuestario, está dirigida a los ayuntamientos o agrupaciones de estos (siempre que sean limítrofes), las asociaciones y federaciones de empresarios de pequeñas y medianas empresas comerciales minoristas de la Isla y las federaciones o confederaciones de esas asociaciones empresariales. El presupuesto podrá ser ampliable en 15.000 euros adicionales, en función de las disponibilidades presupuestarias de la Corporación insular.

El plazo de presentación de solicitudes será de 30 días naturales, que comenzará a computar a partir del día siguiente al de la publicación del extracto en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife (BOP). Las personas interesadas en acceder a esta línea de ayudas pueden consultar y cumplimentar la solicitud a través de la Sede Electrónica del Cabildo (https://sede.tenerife.es), en el apartado de Trámites y Servicios.

El objetivo de estas ayudas es reforzar la competitividad del tejido comercial ubicado en núcleos urbanos residenciales de Tenerife, subvencionando aquellas acciones dinamizadoras que tengan lugar este año. Para poder acceder a la convocatoria, las actuaciones deberán reforzar la imagen de marca comercial del municipio, la promoción y dinamización de las zonas comerciales, la fidelización de clientes y captación de nuevos consumidores y la animación del área comercial mediante la realización de acciones atractivas.

Como ejemplo, se podrá subvencionar la elaboración de guías o mapas de la oferta comercial de las zonas comerciales o núcleos urbanos que se pretenden dinamizar, la realización de actividades de animación comercial (jornadas, seminarios, cursos de formación dirigidos a comerciales, rutas de la tapa y ferias de saldos), o de prestación de servicios a los clientes (cuidado de niños y niñas durante las compras, servicio de reparto de compras, etcétera).

Por el contrario, no se considerarán subvencionables los concursos de escaparatismo, los premios al comercio, las pasarelas y desfiles de moda, las campañas dirigidas a la captación de asociados, así como toda actividad no dirigida al cliente potencial de la zona comercial o que no se desarrolle en núcleos urbanos residenciales, con predominio dentro del tejido empresarial existente de pequeñas y medianas empresas.