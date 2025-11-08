El Cabildo de Tenerife destinará 86.000 euros a la Universidad de La Laguna para impulsar su programación cultural

Archivo - El Cabildo de Tenerife destina 150.000 euros en ayudas a las salas privadas de artes escénicas y música de la isla - CABILDO DE TENERIFE - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife, a través de la Consejería de Cultura, Museos y Deportes, ha aprobado la concesión de una subvención nominativa a la Universidad de La Laguna (ULL) que, por un importe de 86.000 euros, estará destinada a apoyar la programación escénica del Paraninfo y a la realización de proyectos de interés cultural promovidos por las distintas cátedras, aulas, facultades, escuelas, departamentos y profesorado de la institución académica.

Con esta subvención, puntualiza la institución, se busca contribuir a mantener una programación cultural estable en el Paraninfo y fomentar proyectos que amplíen la participación de la comunidad universitaria en la vida cultural de Tenerife. "La ULL es un referente no solo en el ámbito académico, sino también en la generación de pensamiento crítico, creación artística y difusión cultural", ha señalado el consejero de Cultura, José Carlos Acha.

De los 86.000 euros asignados, 12.000 euros se destinarán a la programación de artes escénicas y musicales del Paraninfo, mientras que 74.000 euros se orientarán a proyectos de interés cultural que promuevan la divulgación y el conocimiento en áreas como la literatura, las artes visuales, las artes escénicas y musicales, la teoría de la cultura o el pensamiento.

REQUISITOS

Los proyectos financiables deberán contar con un presupuesto mínimo de 5.000 euros, pudiendo cubrirse hasta el 90% de su coste total con cargo a esta subvención, con un límite máximo de 20.000 euros por proyecto. En el caso de la programación del Paraninfo, el Cabildo podrá financiar hasta el 50% de los gastos correspondientes al caché de los espectáculos.

La ejecución de los proyectos se desarrollará entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de mayo de 2027.