El Cabildo de Tenerife expone los presupuestos de 2027 a los ayuntamientos, con más de 200 millones de inversiones

Reunión del CIATT en el Cabildo de Tenerife para abordar el presupuesto de 2027 - TONY CUADRADO

SANTA CRUZ DE TENERIFE 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El equipo de gobierno del Cabildo de Tenerife ha presentado este lunes su proyecto de presupuestos de 2027 ante el Consejo Insular de Administración Territorial (CIAT) que fomenta la cohesión territorial y la cooperación con los ayuntamientos e incluye más de 200 millones de euros de inversión directa.

El objetivo es que todos los municipios, independientemente de su tamaño, ubicación o características, dispongan de recursos y oportunidades para mejorar la calidad de vida de sus vecinos", recoge una nota de la corporación.

Con esta premisa, la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, ha reunido a los representantes de los 31 municipios de la isla en el CIAT para presentar las principales líneas del presupuesto insular de 2027, así como las inversiones y los recursos previstos para impulsar el desarrollo equilibrado del territorio.

El Cabildo plantea estas cuentas desde una visión de isla, en la que cada municipio forma parte de un proyecto común, una planificación que busca evitar desequilibrios, reforzar los servicios públicos y garantizar que las inversiones lleguen al conjunto de Tenerife, atendiendo a las necesidades específicas de cada territorio.

En este sentido, uno de los aspectos destacados del presupuesto es el refuerzo de la cooperación municipal y las políticas de vivienda, que alcanzan conjuntamente los 50,9 millones de euros, frente a los 29,7 millones del ejercicio anterior, es decir, un 71% más que en el 2026.

Este es un incremento sustancial de los recursos destinados a colaborar directamente con los ayuntamientos y facilitar actuaciones que repercutan en sus barrios, pueblos y ciudades.

Así, la vivienda adquiere un protagonismo especial, con una dotación de 36,15 millones de euros, un 137,6% más que en 2026.

Esta apuesta permitirá reforzar la colaboración con los municipios para impulsar actuaciones que contribuyan a dar respuesta a uno de los principales desafíos sociales de Tenerife.

La cooperación municipal se complementa con inversiones estratégicas en carreteras, transporte público, instalaciones deportivas, polígonos industriales y equipamientos, ámbitos esenciales para mejorar la conectividad, los servicios y las oportunidades de desarrollo de los distintos territorios.

El presupuesto insular para 2027 asciende a 1.412 millones de euros, donde se contemplan 35 millones de euros de inversión extraordinaria para actuaciones en estas infraestructuras, reforzando la capacidad del Cabildo para intervenir en proyectos que tienen un impacto directo en la vida de los municipios.

A esta visión territorial se suma el esfuerzo en Acción Social y apoyo a las familias, que alcanza los 464,8 millones de euros, consolidando la atención a las personas y la cohesión social como prioridades de la planificación insular.

La presentación de las cuentas en el CIAT responde también a la voluntad de mantener un "diálogo permanente" con los ayuntamientos, compartir la planificación inversora y coordinar las actuaciones entre administraciones, precisa el Cabildo, que considera que la colaboración institucional es "imprescindible" para ofrecer respuestas eficaces a las necesidades de la ciudadanía.

El objetivo, señala, "es avanzar hacia una Tenerife en la que el desarrollo llegue a todos los rincones de la isla, en la que los municipios tengan capacidad para mejorar sus infraestructuras y servicios y en la que las oportunidades no dependan del lugar donde se viva".