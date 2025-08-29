El Cabildo de Tenerife incorpora al Refugio de Altavista, en el Parque Nacional del Teide, una planta fotovoltaica

Refugio de Altavista, en el Parque Nacional del Teide - CABILDO DE TENERIFE

El Cabildo de Tenerife trabaja en la rehabilitación integral del Refugio de Altavista, una infraestructura ubicada a 3.260 metros de altitud en el Parque Nacional del Teide, de tal forma que instala una planta fotovoltaica de 59,5 kWp con una producción estimada de casi 100 MWh anuales, equipada con módulos solares de alta eficiencia y un sistema avanzado de almacenamiento mediante baterías.

Esta solución garantizará un suministro energético limpio, estable y adaptado a condiciones extremas de altitud, baja temperatura y alta radiación solar.

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, señala en una nota que "el Refugio de Altavista fue cerrado en el pasado mandato y hemos trabajado de forma intensa para su rehabilitación".

En su opinión, "son trabajos complicados porque se realizan en altura, pero vamos a tener una instalación modelo no solo para las personas que lo visiten sino en sostenibilidad y eficiencia energética con la instalación de las placas fotovoltaicas y la estación depuradora".

La presidenta expone también que "la modernización del Refugio de Altavista refuerza el compromiso de Tenerife con un modelo de turismo responsable y sostenible, adaptado a los retos ambientales del siglo XXI. Su valor simbólico y funcional lo convierte en un referente nacional e internacional en la gestión sostenible de espacios naturales de alta montaña".

Por su parte, la consejera de Medio Natural, Sostenibilidad y Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, asegura que uno de los ejes centrales de la actuación "es la transformación energética del refugio mediante un sistema de autoconsumo basado en energías renovables diseñado específicamente para entornos de alta montaña".

Este sistema, prosigue, "cubrirá gran parte de la demanda energética del refugio como es la iluminación, climatización, electrodomésticos, equipos de telecomunicaciones, control ambiental y servicios auxiliares, reduciendo de forma drástica el uso de combustibles fósiles y las emisiones de gases de efecto invernadero".

El director de Medio Natural, Pedro Millán, explica que el Cabildo ha solicitado una subvención en el marco del programa FEDER Canarias 2021-2027, correspondiente al ejercicio 2025.

Concretamente, se ha tramitado la línea de actuación dedicada a proyectos de eficiencia energética, energías renovables para autoconsumo y sistemas de almacenamiento, dentro de la convocatoria 'Transición Verde' de la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias. "En total hemos solicitado 270.000 euros y estamos a la espera de saber qué cantidad nos asignan.

Esta financiación permitirá consolidar una infraestructura energética de alta eficiencia, resiliente y con baja huella ecológica, alineada con los objetivos europeos de descarbonización y adaptación al cambio climático, explica Millán.

Los trabajos de remodelación del Refugio de Altavista suponen una inversión que ronda los 1,8 millones de euros y son ejecutados por la empresa Fachadas Dimurol S.L.

LAS OBRAS ACABARÁN A FINAL DE AÑO

La previsión es que las labores estén finalizadas este año, con lo que la ciudadanía podrá disponer de una infraestructura que permanece cerrada desde 2020.

Los trabajos de mejora y rehabilitación consisten en la reforma y acondicionamiento de las estancias actuales dentro del mismo volumen edificatorio, mejorando el cumplimiento de sus funciones, así como la mejora en el aislamiento y la ventilación.

Además, se rehabilitará el módulo adosado a la edificación anexa que se dispone sobre la plataforma hormigonada existente, destinado a albergar las instalaciones de baterías y bomba de presión para incendios.

De igual forma, se implementarán medidas de eficiencia energética y se instalarán tuberías de PVC para la recogida de las aguas residuales generadas en el Refugio hasta la Estación Depuradora.

La Estación Depuradora para 25 habitantes equivalentes estará formada por reja de desbaste o separador de grasas o tanque Imhoff y filtro biológico o arqueta toma de muestras, caseta con sacos filtrantes para la deshidratación de los lodos, pozo absorbente y muros de mampostería para protección e integración de las instalaciones.

Dada su ubicación y condiciones climáticas extremas --con temperaturas inferiores a -8 ºC y vientos de más de 200 km/h--, el Refugio de Altavista cumple una función crítica como punto de seguridad y respuesta ante emergencias en alta montaña, resaltan desde el Cabildo.

La infraestructura contará con un área de enfermería y espacios habilitados para la atención de incidentes, ofreciendo apoyo a montañeros, personal técnico y servicios de rescate.