El Cabildo de Tenerife invertirá 10 millones de euros en la puesta en marcha de guaguas lanzadera al Teide en 2027

Rueda de prensa de presentación de los presupuestos insulares del Cabildo tinerfeño para 2027 - TONY CUADRADO

SANTA CRUZ DE TENERIFE 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife destinará 236 millones de euros para fomentar la movilidad sostenible en 2027, un 7,4% más que en 2026. La corporación insular contemplará, además, unos diez millones de euros de inversión en Carreteras para poner en marcha guaguas lanzaderas de acceso al Teide y avanzar hacia una visita "más ordenada".

Entre las principales actuaciones en movilidad destaca el inicio de la rehabilitación y modernización del Intercambiador de Anchieta, con 8,1 millones de euros, y el nuevo carril BUS entre el Hospital Universitario de Canarias y Las Chumberas, con 11,4 millones, según ha detallado la presidenta insular, Rosa Dávila, este miércoles en rueda de prensa para presentar los presupuestos en 2027.

También se contempla la remodelación de la glorieta sur de Los Cristianos, en la TF-1, con dos millones de euros.

El transporte público en la isla incorporará 35 nuevas guaguas, con una inversión de 20 millones de euros, y se destinarán recursos a modernizar las estaciones de Güímar, Icod de los Vinos, Costa Adeje, Guía de Isora y La Orotava.

El presupuesto permitirá también ampliar el transporte a la demanda con nuevas zonas de servicio en diferentes municipios de la isla, con una inversión cercana a los dos millones de euros, y desarrollar el aparcamiento disuasorio de Las Canteras, con lanzadera y centro de visitantes para mejorar la conexión con Anaga.

En materia de carreteras, la dotación superará los 97 millones de euros, un 11% más que en el ejercicio anterior. Se destinan 38,3 millones a mejorar el firme de la red viaria insular, con actuaciones en la TF-1, entre Güímar y Santa Cruz; la TF-21, en La Orotava; la TF-28, la carretera general del Sur; la TF-82, entre Santiago del Teide, El Tanque y Guía de Isora, y otras vías como la TF-152, TF-351, TF-237, TF-111 y TF-525.

REFUERZO EN EL TEIDE

El presupuesto contempla 1,1 millones de euros para incorporar 30 efectivos de seguridad que reforzarán la vigilancia del Parque Nacional. También se pondrá en marcha un servicio de grúa, con 200.000 euros, para atender incidencias y mejorar la seguridad vial y la gestión de los aparcamientos.

A ello se suman 640.000 euros para autobombas forestales y 200.000 euros para renovar la señalética del Parque, además de actuaciones de conservación de los ecosistemas y las especies autóctonas.

La protección del territorio se completa con más de 11 millones de euros para seguridad y prevención de emergencias. Entre las actuaciones destaca la adquisición de terrenos en Icor, en Arico, por 450.000 euros, para crear un helipuerto que sirva de base a los helicópteros de extinción de incendios y permita mejorar su disponibilidad y reducir los tiempos de respuesta.

SECTOR PRIMARIO

El sector primario contará con 36,6 millones de euros para apoyar la agricultura, la ganadería y la pesca, con especial atención al relevo generacional y a la continuidad de las actividades productivas tradicionales. Se refuerza el programa de Agrocaminos con 4 millones para mejorar los accesos a las fincas y posibilitar el desarrollo de la actividad de agricultura en Tenerife.

Las cuentas incorporan también dos millones de euros para el bienestar animal en Tenerife, junto a otras medidas de apoyo al campo y al mar.

En materia de cooperación municipal, se contemplan cerca de 15 millones de euros para obras de los planes de cooperación, un 11% más, y se impulsará el primer Plan Insular de Cementerios, destinado a mejorar y dignificar los camposantos de los 31 municipios. Se hace una apuesta por la mejora del saneamiento de la isla con 12,4 millones de euros, lo que supone un 33% más.

La sostenibilidad y la gestión de los recursos naturales dispondrán de nuevas inversiones. El Cabildo destina 61 millones de euros a mejorar la gestión insular de residuos, modernizar las instalaciones y avanzar en infraestructuras vinculadas al tratamiento de la materia orgánica y el reciclaje.

En materia de aguas, el Consejo Insular incrementa su presupuesto un 41,4%, hasta los 90,4 millones de euros, y duplica su inversión directa, que alcanza los 19,1 millones. Entre las actuaciones previstas figuran la EDAR de Buenos Aires, la ampliación de la depuradora de La Orotava, la renovación de los sistemas de electrodiálisis y las mejoras en el Canal del Norte. También se destinan dos millones de euros a mejorar las redes municipales de abastecimiento.

DINAMIZACIÓN ECONÓMICA

El presupuesto destinado a dinamización económica y diversificación alcanza los 225 millones de euros, un 12,3% más que en 2026. Esta partida engloba actuaciones para apoyar a los sectores productivos, mejorar las infraestructuras, impulsar el turismo y la cultura y abrir nuevas oportunidades de actividad económica y empleo.

En turismo se destinan casi 4,5 millones de euros a mejorar los accesos al mar y más de siete millones a infraestructuras turísticas en los 31 municipios, dentro de una estrategia orientada a consolidar un destino sostenible, regenerativo, accesible y competitivo que supone un presupuesto de más de 33 millones de euros.

La cultura contará con 44 millones de euros para acercar la actividad cultural a todos los municipios. Más de 6,5 millones se destinan a mejorar teatros y casas de la cultura municipales, además de reforzar el apoyo a quienes mantienen vivas las tradiciones de Tenerife. Se consolidan 13 líneas de ayudas para los ayuntamientos y asociaciones con más de 4,7 millones de euros.

En deportes, el presupuesto asciende a 37.9 millones de euros, con especial atención al deporte base, cuya dotación crece un 8%, hasta alcanzar los 2,7 millones. También se destinan más de 10 millones a deportistas, clubes y federaciones. El presupuesto contempla más de 13,5 millones de euros para inversiones en infraestructuras deportivas.

La industria contará con un incremento del 20%, con más del doble de recursos para modernizar las instalaciones y apoyar la actividad industrial, además de impulsar nuevo suelo industrial en el norte de Tenerife.

Por su parte, el comercio de proximidad y los autónomos dispondrán de casi dos millones de euros para ayudas destinadas a abrir y renovar negocios, mejorar la digitalización y ampliar los espacios de formación y encuentro.

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

La investigación, el desarrollo y la innovación mantienen un papel estratégico en las cuentas insulares. El área de I+D+i supera los 21 millones de euros, con un crecimiento del 13%, mientras que el presupuesto conjunto de sus empresas adscritas se aproxima a los 153 millones de euros.

Por su parte, la conservación del patrimonio histórico contará con 9,1 millones de euros para continuar las obras de la Basílica de Candelaria y ocho millones para actuaciones de protección y recuperación de inmuebles históricos, mediante ayudas a particulares, ayuntamientos y el Obispado.

Además, se destinan 1,7 millones de euros a la recuperación de edificios emblemáticos, entre ellos la Casa Mesa, en La Orotava, y el Santuario del Cristo, así como a finalizar las obras de la Casa Soler y el Mirador de La Centinela.

Por último, el Cabildo reserva 124 millones de euros para modernizar la Administración insular, un 13,3% más que en 2026. De esta cantidad, 23,1 millones se destinan a transformación digital, atención ciudadana y mejora de la calidad de los servicios públicos.