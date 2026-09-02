El Cabildo de Tenerife invertirá 12,6 millones en ordenar la zona industrial de El Chorrillo

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, y la consejera de Patrimonio Histórico, Isabel de Esteban - JUANJO VELÁZQUEZ FOTÓGRAFO

SANTA CRUZ DE TENERIFE 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife, a través de la Dirección Insular de Planificación Territorial, Paisaje y Patrimonio Histórico de la Consejería Insular de Presidencia, Administración y Servicio Público, Planificación Territorial y Patrimonio Histórico, avanza en la aprobación del Proyecto de Interés Insular (PII) 'El Chorrillo Industrial', en el municipio de Santa Cruz de Tenerife.

Esta actuación estratégica está destinada a ordenar y posibilitar el desarrollo de este ámbito industrial y mejorar su integración con las áreas económicas y urbanas de su entorno.

Tras el acuerdo alcanzado en el Consejo de Gobierno celebrado este miércoles la iniciativa será elevada al pleno de la corporación insular para su aprobación definitiva.

El proyecto contempla una inversión de 12.643.454,59 euros para las obras de urbanización y un plazo de ejecución de 26 meses, de acuerdo con el proyecto incorporado al expediente.

La actuación permitirá desarrollar las infraestructuras necesarias para la completa urbanización del ámbito, recoge una nota de la corporación.

Asimismo, se ha acordado mantener una reunión con la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para garantizar la buena ejecución posterior.

La directora insular de Planificación Territorial, Paisaje y Patrimonio Histórico en el Cabildo de Tenerife, Isabel de Esteban, subrayó que no se está hablando "únicamente de urbanizar un sector industrial, sino de ordenar de forma integral un espacio que tiene una posición estratégica y que permitirá dar soporte a infraestructuras esenciales y mejorar la conexión con otros polos de actividad económica del área metropolitana".

De Esteban incide en que el proyecto "es el resultado de una tramitación compleja en la que se han integrado las exigencias territoriales, urbanísticas, ambientales, de accesibilidad y de protección del patrimonio".

El objetivo, apunta, "es que el desarrollo económico sea compatible con una planificación rigurosa y respetuosa con los valores del territorio".

El Proyecto de Interés Insular establece la ordenación pormenorizada del sector SO-20 y parte del SO-08, definiendo una nueva estructura viaria, parcelaria y de espacios libres y clasificando los terrenos incluidos en el ámbito como Suelo Urbanizable Ordenado (SUOR) de uso industrial.

El objetivo es configurar un espacio funcional capaz de responder a las necesidades de las infraestructuras estratégicas y de la actividad económica.

Entre los principales ejes de la ordenación se encuentra la mejora de la conectividad con la trama urbana colindante, especialmente con el Parque Científico y Tecnológico de Cuevas Blancas y el Polígono de San Isidro.

La propuesta también se adapta a las características topográficas del ámbito, que presenta desniveles superiores a los 50 metros, mediante un vial de gran longitud concebido como rambla y una planificación destinada a equilibrar los movimientos de tierra.

INFRAESTRUCTURAS ESTRATÉGICAS

El desarrollo de El Chorrillo Industrial permitirá, además, integrar infraestructuras consideradas estratégicas, entre ellas una Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de carácter comarcal, la ampliación de la planta de transferencia de residuos y el cierre del anillo eléctrico del Suroeste de media tensión.

La recepción de las obras de urbanización quedará condicionada a que se garantice la materialización de las infraestructuras energéticas y de suministro necesarias para abastecer la totalidad del ámbito, incluyendo una subestación de 66/20 kV conectada a la línea Candelaria-Geneto.

El proyecto incorpora igualmente criterios ambientales, de accesibilidad, eficiencia energética, adaptación al cambio climático e integración paisajística.

El expediente ha superado una doble evaluación ambiental, la evaluación ambiental estratégica ordinaria correspondiente a la ordenación del ámbito y la evaluación de impacto ambiental simplificada vinculada al proyecto de urbanización.

En materia de patrimonio histórico, la ordenación integra dentro del sistema de espacios libres el entorno de protección del Bien de Interés Cultural Zona Arqueológica Lomo Gordo I, así como la estación de grabados de Lomo Gordo II.

Además, durante los movimientos de tierra deberá realizarse un seguimiento arqueológico permanente debido a la proximidad de este enclave patrimonial.

La aprobación de este Proyecto de Interés Insular El Chorrillo Industrial comprende tanto la ordenación territorial y urbanística, el sistema privado de ejecución por compensación y sus instrumentos de gestión y de ejecución urbanística, así como el proyecto de urbanización.

Con la aprobación de este Proyecto de Interés Insular se establece el marco para hacer posible la transformación y urbanización de un ámbito destinado fundamentalmente a actividades industriales y a infraestructuras estratégicas, reforzando la disponibilidad de suelo para usos productivos en Santa Cruz de Tenerife.