Cabildo de Tenerife invierte 1,6 millones en conservación de especies amenazadas y restauración del ecosistema del Teide

Archivo - Trabajos de recuperación del retamar en el Parque Nacional del Teide - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife reforzará la conservación y restauración ecológica del Parque Nacional del Teide con una inversión de 1.682.424,48 euros destinada a la ejecución del servicio 'Mejora y restauración de especies amenazadas y del ecosistema del Parque Nacional del Teide durante 2026-2028'.

El encargo, con un plazo de ejecución de dos años y cinco meses, permitirá desplegar un amplio programa de actuaciones científicas y de conservación orientadas a preservar uno de los ecosistemas de alta montaña más singulares del planeta y garantizar la protección de sus valores naturales para las generaciones futuras.

El vicepresidente segundo del Cabildo de Tenerife y consejero insular de Presidencia, Administración y Servicio Público, Planificación Territorial y Patrimonio Histórico, José Miguel Ruano, destacó que el Parque Nacional del Teide no es solo un espacio natural protegido, es una "parte esencial" de la "identidad como pueblo".

"El Teide forma parte de lo que somos, de nuestra historia, de nuestras tradiciones y de la forma en la que entendemos nuestra isla. Cuidarlo y protegerlo es una responsabilidad que tenemos con todos los tinerfeños y con las generaciones que vienen detrás", explicó.

Ruano señaló también que cuando se habla de conservación del Teide "se habla de proteger algo que pertenece al corazón de Tenerife, este esfuerzo inversor permite seguir cuidando un patrimonio único, preservar especies que solo existen aquí y garantizar que hijos y nietos puedan seguir disfrutando de un Parque Nacional vivo, protegido y en equilibrio".

El programa contempla 23 actuaciones agrupadas en cuatro grandes bloques de trabajo: conservación de flora amenazada, mejora del Jardín Botánico Wolfredo Wildpret, seguimiento ecológico del ecosistema y restauración de hábitats de cumbre.

La consejera insular de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, destacó que "el Parque Nacional del Teide es un patrimonio natural único, con especies que no existen en ningún otro lugar del mundo, y la obligación es protegerlo con conocimiento científico, planificación y recursos suficientes".

En esa línea dijo que "esta inversión permitirá seguir avanzando en la recuperación de especies amenazadas y en la adaptación del ecosistema a nuevos desafíos como el cambio climático".

RECUPERACIÓN DE ESPECIES VEGETALES ÚNICAS

Uno de los principales objetivos del proyecto será avanzar en la recuperación de especies de flora amenazada presentes en el Parque Nacional del Teide, entre ellas Helianthemum juliae, Rhaponticum canariense, Bencomia exstipulata, Laphangium teydeum, Silene nocteolens, Viola guaxarensis y Juniperus cedrus, mediante programas de seguimiento, reproducción y refuerzo poblacional.

Los trabajos incluirán censos detallados de las poblaciones naturales y restituidas, evaluaciones de su estado de conservación, diagnósticos fitosanitarios y análisis de las amenazas que afectan a estas especies, como la presión de herbívoros, la competencia con especies expansivas o los efectos derivados de periodos prolongados de sequía y estrés térmico.

Además, se realizará la recogida de semillas y esquejes con criterios de conservación genética, garantizando la trazabilidad del material vegetal y su posterior producción en el vivero del Parque Nacional situado en El Portillo.

Los ejemplares obtenidos serán utilizados posteriormente para reforzar las poblaciones naturales mediante plantaciones en zonas adecuadas del parque.

El proyecto contempla también la mejora integral del Jardín Botánico Wolfredo Wildpret, ubicado en El Portillo, un espacio considerado un reservorio genético esencial para la conservación de la flora de alta montaña canaria.

Las actuaciones permitirán mejorar el mantenimiento de las colecciones vivas, reforzar los sistemas de riego y protección, controlar especies introducidas y actualizar elementos interpretativos para potenciar su valor científico y divulgativo.

El segundo gran eje de actuación estará centrado en el seguimiento ecológico del Parque Nacional, con 15 líneas de trabajo científico destinadas a conocer mejor la evolución del ecosistema y disponer de información para tomar decisiones de gestión más eficaces.

CENSOS DE MUFLONES Y CONEJOS

Entre estas actuaciones se incluyen censos de muflones y conejos para evaluar su impacto sobre la vegetación y la flora amenazada; captura, marcaje y seguimiento mediante GPS del cuervo canario, especie clave en la dispersión de semillas; seguimiento del mirlo capiblanco, otra especie relevante en los procesos de regeneración natural; instalación y mantenimiento de bebederos para fauna durante periodos de sequía y altas temperaturas; monitorización de mariposas, fenología floral y evolución del retamar de cumbre; seguimiento de la actividad apícola para garantizar su compatibilidad con la conservación del ecosistema y estudios sobre poblaciones de murciélagos mediante técnicas de bioacústica.

Asimismo, se realizará una cartografía mediante drones del estado del retamar de cumbre en 50 parcelas de una hectárea, con el objetivo de analizar la evolución de esta formación vegetal frente a amenazas ambientales.

El programa incluye actuaciones específicas para mejorar la restauración de los ecosistemas de cumbre, con especial atención al cedro canario (Juniperus cedrus) y a la conservación genética de ejemplares longevos presentes en Las Cañadas del Teide.

Los trabajos permitirán obtener material vegetal de ejemplares históricos mediante técnicas especializadas de reproducción, así como realizar una auditoría genética de las poblaciones de Bencomia exstipulata, una especie catalogada en peligro de extinción.

Dentro del proyecto se contempla también la elaboración de una 'Guía de la Flora del Parque Nacional del Teide', una publicación científica destinada a recopilar la riqueza botánica del espacio protegido, con descripciones detalladas de los taxones presentes y cartografía de distribución.

Esta publicación servirá como herramienta de conocimiento, divulgación y apoyo a la gestión del patrimonio natural del Parque Nacional.

La inversión total de 1.682.424,48 euros se distribuirá en tres anualidades: 490.463,56 euros en 2026, 653.053,38 euros en 2027 y 538.907,54 euros en 2028.