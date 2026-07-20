El Cabildo de Tenerife invierte 1,8 millones en la compra de ocho nuevos vehículos

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, en la presentación de ocho nuevos vehículos del Consorcio de Bomberos - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha incorporado ocho nuevos vehículos al Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la isla dentro de una inversión superior a los 1,8 millones de euros destinada a reforzar la capacidad operativa del servicio y mejorar la respuesta ante todo tipo de emergencias.

La nueva dotación está integrada por una bomba urbana pesada, dos bombas rurales pesadas con tracción 4x4 y cinco vehículos ligeros tipo pick up, tres de ellos equipados con kits de extinción de incendios.

Concretamente se trata de medios de última generación diseñados para intervenir con mayor eficacia tanto en entornos urbanos como en zonas forestales y de difícil acceso.

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, destacó en una nota que "la seguridad no se improvisa, se planifica, se anticipa y se construye con decisiones como la que hoy se presenta".

En este sentido, señaló que esta renovación de la flota "permite ampliar la capacidad operativa del Consorcio de Bomberos para proteger mejor a la población y al patrimonio natural de Tenerife".

Dávila explicó que la diversidad territorial de la isla, con grandes núcleos urbanos, zonas industriales, espacios naturales protegidos y una extensa masa forestal, exige disponer de recursos específicos para cada tipo de intervención.

Por ello, la nueva flota permitirá afrontar con mayores garantías incendios urbanos y forestales, accidentes de tráfico, rescates y cualquier otra emergencia que pueda producirse en la isla.

En concreto, la nueva bomba urbana pesada reforzará la respuesta en las ciudades, mientras que las dos bombas rurales 4x4 están preparadas para actuar en el monte y en terrenos de difícil acceso.

Los cinco vehículos ligeros facilitarán intervenciones rápidas, especialmente en aquellos servicios en los que cada minuto resulta decisivo.

La presidenta subrayó que esta inversión permitirá "llegar antes, actuar mejor y hacerlo con mayores garantías para la ciudadanía y también para quienes se juegan la vida protegiéndonos".

Asimismo, puso en valor el trabajo diario de los bomberos de Tenerife y reiteró el compromiso del Cabildo con la mejora de sus medios materiales, la formación y las condiciones de seguridad en las que desarrollan su labor.

COMPROMISO DEL CABILDO

La consejera de Medio Natural, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, señaló que esta incorporación de nuevos vehículos responde al compromiso del Cabildo de dotar al Consorcio de Bomberos de los mejores medios para afrontar cualquier emergencia.

"Tenemos que estar preparados y eso solo se consigue trabajando con visión de futuro. Nuestra prioridad es que Tenerife sea la isla más segura del archipiélago y estamos avanzando para conseguirlo", afirmó.

Por su parte, el director insular de Seguridad y Emergencias, Iván Martín, señaló que el objetivo de esta inversión es garantizar la seguridad de la ciudadanía y, por supuesto, de los bomberos que se enfrentan a diario a situaciones de riesgo.

"Con este nuevo equipamiento, ponemos a nuestros profesionales en el centro de la atención. Les damos más seguridad, más protección y eso redunda en la mejora de los tiempos de respuesta y en la calidad del servicio que prestamos a la ciudadanía", indicó.

El oficial jefe del Consorcio, Florencio López, explicó que "estos vehículos vienen a reforzar la flota, en algunos casos van a sustituir unidades que tienen unos años, y en otros, vienen a mejorar la capacidad operativa porque son camiones modernos, y equipados con las últimas tecnologías".

Sobre los aspectos técnicos detalló que estos vehículos "están diseñados para afrontar diversos tipos de intervenciones, desde incendios urbanos y rurales, hasta accidentes de tráfico y actuaciones de salvamento".

En este sentido, destacó la versatilidad que ofrecen las nuevas Pick Up, capaces de adaptarse a zonas de interfaz, pendientes o calles estrechas.

MAYOR CAPACIDAD OPERATIVA

Las nuevas unidades de BUP y BRP, equipadas sobre un chasis SCANIA y configuradas para atender servicios de extinción de incendios, rescates en accidentes de tráfico y operaciones de salvamento, se destinarán a los parques de La Laguna, Icod de los Vinos y San Miguel de Abona.

Mientras, las cinco ligeras operarán a nivel insular como vehículos Pick UP modelo Ford Ranger, de los cuales tres cuentan con kit de extinción para primeras intervenciones en zonas de difícil acceso para vehículos pesados.

Los ocho nuevos vehículos están equipados con transmisión automática, lo que contribuye a reducir el desgaste mecánico y minimizar el riesgo de averías.

Además, incorporan un diseño y una distribución interior completamente renovada, mejorando la ergonomía y la organización del material.

También disponen de un mayor número de equipos eléctricos, optimizan el aprovechamiento del espacio disponible y reducen la carga.

Estas características se traducen en una mayor eficacia operativa y en una respuesta más rápida durante las intervenciones.