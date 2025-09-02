El Cabildo de Tenerife invierte 400.000 euros en ocho nuevos vehículos para los Bomberos Voluntarios

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, con uno de los nuevos vehículos de los Bomberos Voluntarios - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife, a través del Consorcio de Bomberos de Tenerife, ha invertido 400.000 euros en la adquisición de un total de ocho nuevos vehículos para los parques de Bomberos de Voluntarios de La Laguna, Tegueste, Güímar, Adeje, Guía de Isora, Santiago del Teide y Los Realejos, una medida que tiene como objetivo mejorar la dotación de medios para sus integrantes de cara a facilitar sus labores en materia de prevención y extinción de incendios.

La presidenta Rosa Dávila, ha asegurado en una nota que "esto es una iniciativa más dentro de la estrategia de protección de Tenerife, una decisión firme para dotar a la isla de todos los medios necesarios para actuar ante cualquier emergencia".

De la misma manera, ha agradecido el papel de los bomberos voluntarios que "combinan su trabajo y vida privada con su papel de proteger el espacio".

Cada una de las asociaciones contará con una bomba ligera montada sobre vehículos pick-up, de gran versatilidad, y cuyo coste asciende a 50.000 euros cada uno de ellos.

El director insular de Seguridad, Iván Martín, ha manifestado que el "compromiso" es garantizar la seguridad de las personas y se sigue "trabajando mejorar los medios".

En el mes de abril, ha proseguido, "entregamos a los voluntarios los trajes para intervenciones interiores y de exterior, elementos de última generación que permitirán una mejor intervención si fuera necesaria".

Cada uno de los parques de voluntarios recibirán un vehículo pick-up con una bomba forestal ligera montada de cabina sencilla totalmente equipada.

Cada vehículo tendrá un uso principal de vigilancia, detención e intervención temprana en incendios de vegetación, ya sean forestales, agrícolas y de interfaz, además de actuar como retenes preventivos para evitar reproducciones en grandes incendios.

Por otra parte, la capacidad del kit de extinción con hasta 500 litros permiten en 10 minutos el control de fuegos de hasta 120 metros de perímetros, que unido a su alta penetración y rapidez los convierten en una herramienta fundamental para la extinción de reproducciones, focos secundarios, paveseos (material combustible que se puede desplazar) o fuegos incipientes, entre otros.

La dotación a las Asociaciones de Bomberos Voluntarios de este tipo de unidades constituye un importante refuerzo de las labores de apoyo que estos prestan en grandes emergencias por incendios, destinando los equipos profesionales a los frentes activos de la interfase y a los voluntarios a vigilancia, extinción y liquidación de otras zonas, contando para ello con equipos estandarizados para todas las asociaciones, que facilitan la implantación de técnicas y procedimientos y facilitan el conocimiento de sus capacidades por los mandos del Consorcio.