Demolición del restaurante 'La Terraza de Betty' - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha iniciado las obras de demolición del antiguo restaurante 'Terraza de Betty', situado junto a la carretera de La Esperanza (TF-24), en el municipio de El Rosario, que permitirá la recuperación del entorno natural de La Raíces.

La institución insular adjudicó por 82.683,43 euros los trabajos de demolición de este inmueble y sus construcciones anexas, que llevan años en estado de abandono y se encuentran en suelo rústico de protección natural, en uno de los accesos a la Corona Forestal.

La intervención tiene como objetivo eliminar las edificaciones en desuso y recuperar la integración paisajística de este espacio, situado en un enclave de especial valor ambiental, detalla el Cabildo en una nota.

El antiguo establecimiento, actualmente tapiado, constituye una construcción aislada que altera la continuidad del paisaje natural de la zona de Las Raíces.

La consejera de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, explica que con esta actuación se quiere recuperar un espacio que lleva "demasiados años abandonado y devolverlo al entorno natural del que forma parte".

"Estamos hablando de una de las principales puertas de entrada a nuestros montes, un lugar que merece estar cuidado y protegida", destaca.

En esa línea señala que "la Terraza de Betty fue durante muchos años un lugar conocido por quienes subían a Las Raíces y al Teide, forma parte de los recuerdos de muchas personas, pero hoy es una edificación cerrada, deteriorada y sin uso, situada además en suelo de protección natural".

"Nuestra responsabilidad", indica, "es actuar para recuperar este espacio y evitar que continúe degradándose".

La consejera añade que proteger el medio natural también significa intervenir en aquellos lugares donde existen construcciones abandonadas que ya no tienen ninguna utilidad.

"Queremos que quienes transiten por esta carretera encuentren un paisaje cuidado, sin instalaciones deterioradas que desvirtúen el valor de nuestro entorno", explica.

UNA ACTUACIÓN PARA RECUPERAR EL PAISAJE

El antiguo restaurante, construido a finales de la década de 1970, se encuentra en el punto kilométrico 10 de la carretera TF-24, en su intersección con la vía de acceso a la parte alta de Las Raíces, dentro del término municipal de El Rosario.

Durante décadas fue un punto de encuentro para senderistas, deportistas y visitantes que ascendían hacia las cumbres de Tenerife.

Sin embargo, el cese de su actividad y los años de abandono han provocado que el inmueble pierda su uso original y permanezca como una construcción aislada dentro de un entorno eminentemente forestal.

El proyecto contempla la demolición completa del antiguo restaurante y de todas sus instalaciones auxiliares.

En concreto, se retirarán la edificación principal, el cuarto de aperos, el depósito de agua enterrado, el cuarto destinado al almacenamiento de leña, las terrazas de hormigón, las aceras, las jardineras, las escaleras y el resto del mobiliario fijo existente.

El propósito es liberar el espacio ocupado por estas estructuras y favorecer su integración con el paisaje circundante, eliminando elementos artificiales que actualmente interrumpen la continuidad visual del entorno.

Los trabajos han sido adjudicados a la empresa Asyota Asfaltos y Obras por un importe de 82.683,43 euros, con un plazo de ejecución previsto de un mes.

La actuación se enmarca en las intervenciones de conservación y recuperación del territorio que desarrolla el Cabildo de Tenerife, con especial atención a los espacios de valor ambiental y paisajístico.