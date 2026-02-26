El Cabildo de Tenerife levantará la emergencia hídrica en la isla a partir del 1 de marzo

Archivo - Balsa - CABILDO DE TENERIFE - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife levantará, a partir del 1 de marzo, la declaración de emergencia hídrica en la isla. Una decisión que se toma ante la situación favorable con la que en estos momentos contaría la isla, donde las reservas de agua se encuentran en la actualidad al 70%.

Así lo ha informado este jueves la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, ante los medios y al término de la reunión de la mesa de seguimiento de la sequía en Tenerife, que este jueves evaluaba los datos de los últimos meses y contrastaba la evolución tras la declaración de la emergencia.

Al encuentro, celebrado en el Cabildo tinerfeño y presidido por la presidenta insular, ha asistido la consejera de Medio Natural, Blanca Pérez; los alcaldes de los ayuntamientos de Icod de los Vinos, Los Silos, Puerto de la Cruz, El Sauzal, Arafo, Santa Cruz, Granadilla y Guía de Isora, y los gerentes del CIATF y Balten, Javier Davara y Ana Sánchez, respectivamente, entre otros.

La Declaración de Emergencia Hídrica en Tenerife fue decretada el 29 de mayo de 2024 durante 6 meses, habiéndo sido prorrogada hasta este febrero. El decreto incluía hasta 75 medidas orientadas a la prevención de riesgos de desabastecimiento a consecuencia de los efectos del cambio climático.