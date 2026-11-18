La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha abierto una nueva convocatoria recientemente para hacer frente a los actuales problemas de disponibilidad de personal en Metropolitano de Tenerife y que afectaría al servicio del Tranvía.

Así lo ha avanzado la presidenta Rosa Dávila, este miércoles, en rueda de prensa de acuerdos de Consejo de Gobierno insular, después de que reconociesen en el último pleno falta personal en las áreas de administración, regulación y mantenimiento, aparte de conductores, y que afecta sobre todo a las frecuencias del servicio.

Preguntada, además, por los compromisos adquiridos con el comité de empresa de Metropolitano, y que promovieron en enero el levantamiento de la huelga de los trabajadores, ha señalado que los "convenios se cumplen a lo largo del tiempo" y que, actualmente, "hay partes muy importantes" del mismo que "se están cumpliendo".

"Estamos intentando paliar con esa convocatoria de nuevas plazas la falta de personal, tanto para incorporarse a una lista de conductores como en la convocatoria de plazas definitivas para Metropolitano", ha señalado.