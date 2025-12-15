Cabildo de Tenerife y Obispado cierran un convenio a cuatro años de conservación de patrimonio eclesiástico

El obispo de Tenerife, Eloy Santiago, y la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila (en el centro) en la firma del convenio de restauración de patrimonio eclesiástico - TONY CUADRADO

SANTA CRUZ DE TENERIFE 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, y el obispo de la Diócesis Nivariense, Eloy Santiago, han firmado este lunes un convenio de colaboración para impulsar la restauración y conservación del patrimonio eclesiástico en cuyos trabajos la corporación invertirá el 70% de los costes y el Obispado el 30% restante.

Los detalles del acuerdo, que se llevará cabo durante cuatro años y consta de tres adendas, han sido expuestos en rueda de prensa por la propia Dávila y Santiago, más la consejera insular de Patrimonio Territorial y Patrimonio Histórico, Isabel de Esteban.

La primera adenda está dirigida a la restauración de bienes inmuebles de valor cultural --algunos de ellos BIC-- caso del Templo de Santo Domingo en Güímar, del Templo Parroquial de San Juan Bautista en San Juan de la Rambla y las ermitas de Nuestra Señora de Regla y San Telmo en Santa Cruz de Tenerife.

La adenda amplía la colaboración con la restauración de bienes muebles, interviniendo sobre retablos barrocos, obras pictóricas, imágenes, artesonados y elementos litúrgicos de enorme valor histórico y artístico.

Concretamente se trata de piezas vinculadas a parroquias y templos que forman parte del imaginario colectivo de la isla y cuya conservación existe un alto grado de especialización y rigor.

La tercera adenda se enfoca a la restauración de los órganos musicales, como la fase segunda del órgano de la Escuela Castellano Andaluza de la Iglesia de San Francisco de Asís, en Santa Cruz de Tenerife.

El convenio también incluye la digitalización del archivo diocesano para hacerlo más accesible, labor financiada íntegramente por el Cabildo.

Dávila ha valorado que el convenio permite acometer una "planificación" sobre el patrimonio eclesiástico de la isla y señalado que invertir en patrimonio es "invertir en futuro" porque es parte de la "historia e identidad" de la isla.

Ha destacado que en esta legislatura se invertirán unos seis millones en la protección y conservación del patrimonio civil, público y eclesiástico, con algo más de 2,7 millones solo en 2026, al tiempo que ha resaltado el impacto de este convenio en la generación de "empleo especializado".

BUENA RELACIÓN Y ARMONÍA

Santiago ha apuntado que este convenio es de "gran importancia" para la Diócesis para "poner valor" el patrimonio religioso, al tiempo que ha valorado la "buena relación y armonía" con la corporación insular.

Ha afirmado que el todo el patrimonio inmobiliario de la Iglesia está catalogado y se trabaja con distintas administraciones, caso de la Universidad de La Laguna (ULL), para poder ponerlos a disposición, si bien muchos están en mal estado y necesitan alguna intervención.

En ese sentido ha admitido que se podría usar alguna instalación de forma temporal para estudiantes y remarcado que ya una parte del propio Seminario se ha cedido al Gobierno de Canarias para afrontar la crisis migratoria.

Además ha agregado que también se han puesto algunas viviendas en alquiler social asequible a través de Cáritas.

Isabel de Esteban ha mostrado su "agradecimiento" al Obispado de Tenerife por su "colaboración constante, disposición al diálogo y su compromiso con la conservación del patrimonio" y a la presidenta tinerfeña por su "apuesta decidida" por la conservación del patrimonio histórico.

Esta apuesta, ha indicado, "se traduce en planificación, dotación de recursos y una visión estratégica que concibe el patrimonio como una inversión de futuro, generadora de identidad, conocimiento y dinamización económica, a través de actuaciones que impulsan sectores especializados".

integrados por equipos multidisciplinares de técnicos, arqueólogos, historiadores, artesanos, restauradores y empresas contratistas de la isla de Tenerife.