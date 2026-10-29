El Cabildo de Tenerife pide a la Delegación del Gobierno que refuerce la seguridad ante las convocatorias de 'Blocus'

Escaparates destrozados tras los disturbios de ayer sábado en Barcelona, a 25 de octubre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). El centro de Barcelona sufrió graves disturbios, saqueos y destrozos materiales el sábado 24 de octubre. Los incidentes se - Lorena Sopêna - Europa Press

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, se ha dirigido al delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, para trasladarle su "profunda preocupación" ante las graves instrucciones que circulan en relación con la convocatoria de 'Blocus', anunciada para el próximo sábado, a las 17.30 horas, en la calle del Castillo de Santa Cruz de Tenerife.

Los mensajes difundidos contienen llamamientos explícitos al saqueo de establecimientos comerciales, la quema de contenedores, el bloqueo de vías públicas y las agresiones contra agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y se pide a los manifestantes que vayan provistos de pasamontañas.

Ante la gravedad de su contenido, Dávila ha solicitado al delegado del Gobierno que se analice con urgencia la información disponible y se adopten las medidas preventivas necesarias para garantizar la seguridad ciudadana y proteger a los comerciantes, trabajadores, vecinos y visitantes, recoge una nota de la corporación.

"No podemos esperar a que se produzcan incidentes para actuar. Cuando circulan mensajes que llaman abiertamente a la violencia, a los saqueos y a atacar a la Policía, tenemos la obligación de tomarlos en serio y actuar con anticipación", ha señalado la presidenta insular.

Rosa Dávila ha defendido el derecho a manifestarse pacíficamente, pero ha advertido de que ninguna reivindicación puede justificar la violencia ni poner en peligro la seguridad de las personas.

"Santa Cruz es una ciudad abierta, segura y de convivencia. No podemos permitir que quienes pretenden sembrar el miedo o provocar altercados pongan en riesgo a nuestros vecinos, a quienes trabajan en nuestros comercios o a quienes simplemente quieren disfrutar de la ciudad con tranquilidad", ha añadido.

Asimismo, la presidenta del Cabildo ha mantenido conversaciones telefónicas con el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, con quien ha compartido la necesidad de que las administraciones dispongan de los medios necesarios para prevenir cualquier alteración del orden público y garantizar la seguridad durante la jornada.

Dávila ha trasladado también al alcalde su apoyo ante esta situación y ha puesto de manifiesto la voluntad del Cabildo de colaborar con el Ayuntamiento.

La presidenta del Cabildo ha insistido en la necesidad de mantener una estrecha coordinación entre la Delegación del Gobierno, las fuerzas policiales y las administraciones competentes para prevenir cualquier incidente.

No obstante, Dávila ha trasladado un mensaje de "tranquilidad" a la ciudadanía y ha reiterado que la seguridad de las personas debe estar por encima de cualquier otra consideración.

"Defender la convivencia también significa actuar con firmeza frente a quienes amenazan con romperla. Tenerife es una tierra de respeto y de convivencia pacífica, y tenemos la responsabilidad de protegerla", ha concluido.

Fuentes de la Delegación del Gobierno consultadas por Europa Press señalan que los cuerpos y fuerzas de seguridad monitorizan la convocatoria que se ha lanzado a través de redes sociales y tienen previstos planes de prevención e intervención si fuera necesario.