El Cabildo de Tenerife pide prudencia ante la borrasca y recuerda a la ciudadanía el cierre de los accesos al Teide

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha recordado este sábado que se mantienen cortadas las carreteras que dan acceso al Parque Nacional del Teide, que ha amanecido en la jornada de hoy con temperaturas bajo cero y nieve, por lo que la institución pide a la ciudadanía que no intente subir a la cumbre de la isla para evitar riesgos innecesarios.

En un mensaje en sus perfiles sociales, la presidenta insular, Rosa Dávila, ha recordado este sábado que las vías de acceso al Teide, así como los senderos y las pistas forestales de la isla, se encuentran cerrados ante los efectos previstos con la borrasca 'Emilia', que afecta a la isla desde este viernes.

Asimismo, ha insistido, lo "peor" de este episodio meteorológico se espera en la jornada de este sábado. En ese sentido, se encuentran activados los equipos de emergencia insulares, con más de 364 personas trabajando en coordinación con los equipos de los ayuntamientos, cuerpos y fuerzas de seguridad, así como de protección civil.

"Pedimos prudencia, precaución, evitando desplazamientos, y no acercarse a la costa, dado que la previsión para el mar es que las olas podrían llegar a superar los 12 metros", ha añadido.