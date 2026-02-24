El Cabildo de Tenerife pone en marcha un certificado de formación en diversidad LGTBIQA+

Presentación del certificado de formación en diversidad LGTBIQA+ en el Cabildo de Tenerife - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife, a través de la Dirección Insular de Igualdad y Diversidad, pone en marcha el Certificado de Formación Específica en Diversidad LGBTIQA+, una iniciativa pionera destinada a dotar a los ayuntamientos de la isla de herramientas técnicas y especializadas para el abordaje integral de la diversidad sexual y de género.

Este nuevo recurso formativo ha sido presentado este martes en el Salón Noble del Cabildo en una rueda de prensa a la que han asistido la directora insular de Igualdad y Diversidad, Patricia León; el vicerrector de Docencia, José Manuel García Fraga y el director del título, Francisco Javier Castro Molina.

La formación, diseñada junto a la Universidad de La Laguna y la Escuela Universitaria de Enfermería Nuestra Señora de Candelaria, da respuesta a la demanda planteada por los municipios en el seno de la Mesa Insular de Políticas de Diversidad Sexual, Familiar y de Género, y se enmarca en la Acción 1.1.a.1 del Marco Estratégico Insular de Atención a la Diversidad LGBTIQA+ 2025-2030, que contempla el diseño e impartición de una formación específica de, al menos, 200 horas.

El Cabildo detalla en una nota que se trata de un título que será gratuito este año.

La directora insular de Igualdad y Diversidad, Patricia León, destacó que "esta formación nace de una demanda de los ayuntamientos de Tenerife, de la necesidad de contar con más herramientas técnicas para abordar la diversidad LGBTIQA+ desde el rigor y el conocimiento".

"No se trata solo de adquirir contenidos, sino de fortalecer la capacidad de nuestras administraciones para dar respuestas adecuadas, humanas y basadas en derechos", señaló.

En este sentido, subrayó que el certificado "forma parte de la estrategia del Cabildo para consolidar políticas públicas sólidas, coordinadas y comprometidas con la igualdad real y efectiva en toda la isla".

José Manuel García Fraga destacó el valor de poner en marcha este tipo de iniciativas a la hora de consolidar una formación continua en un ámbito como la diversidad.

Por su parte, Francisco Javier Castro Molina, explicó que "el módulo común aborda cuestiones clave como la identificación y análisis de prejuicios y discriminaciones, el marco normativo LGBTIQA+, las bases conceptuales de la diversidad sexual y de género, y los estudios de género y teorías queer".

El certificado aporta un total de 32 créditos (equivalentes a 800 horas), estructurados en micro credenciales.

De ellos, 20 créditos corresponden a un módulo común obligatorio y 12 a un itinerario específico a elegir según el perfil profesional.

ITINERARIOS

Los itinerarios disponibles son Ciencias Sociales y Jurídicas y Políticas Públicas LGBTIQA+; Ciencias de la Salud y Educación, Arte y Humanidades.

Cada uno de ellos profundiza en ámbitos específicos como la intervención social, los delitos de odio, las políticas públicas, los protocolos sanitarios inclusivos, la salud mental, la coeducación o el análisis cultural y ético de la diversidad.

La formación se impartirá en modalidad virtual y asincrónica, lo que permitirá a las personas participantes organizar su aprendizaje de forma flexible dentro del calendario establecido.

El certificado está dirigido al personal técnico y cargos políticos de los 31 ayuntamientos de Tenerife, con un máximo de dos plazas por municipio, priorizando al personal técnico responsable del desarrollo de políticas de diversidad LGBTIQA+.

En total se ofrecen entre 45 y 50 plazas en total, con el objetivo de garantizar que al menos cada ayuntamiento cuente con una persona formada en esta materia.

Entre los requisitos de acceso se encuentran tener entre 25 y 64 años en el momento de inicio de la formación y estar en posesión del título de Bachillerato o Ciclo Formativo Superior.