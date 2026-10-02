El Cabildo de Tenerife prevé implantar una guagua lanzadera en Anaga desde La Laguna antes de final de año

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SANTA CRUZ DE TENERIFE, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Movilidad Eulalia García ha señalado este viernes en pleno que el Cabildo insistirá ante la DGT para regular el tamaño de las guaguas que circulen por el Parque Rural de Anaga más allá de la TF-12 ante la presión que soporta el espacio, y que activará una guagua lanzadera desde La Laguna antes de final de año.

La petición será solicitada de nuevo ante Jefatura Provincial de Tráfico de Santa Cruz de Tenerife la próxima semana, por lo que la institución insular aún no puede avanzar el tiempo que se tardará en contar con informes técnicos que avalen la propuesta, según ha informado la responsable insular durante una comparecencia.

Durante su intervención, la consejera ha señalado que si bien el Cabildo no afirma que el problema de la movilidad en Anaga "esté resuelto" se han emprendido actuaciones para, "de forma coordinada y sostenible", mejorar el acceso, entre ellas las orientadas a conservar la seguridad y funcionalidad de la red viaria actual.

Entre ellas, ha destacado las diez obras de emergencia en desarrollo que, con una inversión de 3,1 millones, prevén reparar los daños ocasionados por la borrasca 'Therese'. A ello se suman las actuaciones para facilitar los desplazamientos, continuando el impulso al transporte público, que habría registrado un "fuerte crecimiento".

Al transporte regular de viajeros ha añadido la importancia de combinarlo lo ante posible con guaguas landeras o la implantación de transporte a demanda --en conjunto con el desarrollo de aparcamientos disuasorios en Cruz de El Carmen (La Laguna) y en San Andrés (Santa Cruz), que aún no se habrían comenzado a ejecutar-- en los corredores de mayor presión. Esta medida se añadiría, además, a la regulación de acceso a senderos en la que actualmente se trabaja para Cruz del Carmen, y que sería similar al implantado en el barranco de Masca.

Como parte del Grupo de Gobierno, Yolanda Moliné (PP) ha defendido que la actual estrategia insular para mejorar la movilidad en Anaga "va por buen camino", a pesar de aún no conseguir "soluciones inmediatas". Ha alabado la planificación "integral" emprendida a través de la "gran inversión y transversalidad" prevista.

La consejera de Medio Natural, Blanca Pérez (CC), ha alabado el trabajo emprendido por la institución insular para alcanzar acuerdos con los agentes implicados, entre ellos vecinos y ayuntamientos, en un trabajo coordinado entre las áreas de Movilidad y Medio Natural, todo ello para avanzar en un plan sostenible para Anaga.

Sin embargo, ha justificado los retrasos en la regulación de acceso a guaguas turísticas en la denegación de una solicitud previa al Cabildo por parte de la Dirección General de Tráfico: "Exponían que tenían que consultar con los operadores, porque lo importante aquí no eran los vecinos de Anaga, sino los operadores", ha señalado.

"Lo que ha habido es falta de lealtad por parte de algunas administraciones a la hora de poder ejecutar los acuerdos que se trabajan y se hacen", ha aseverado la consejera insular.

Desde el Partido Socialista, el consejero Javier Rodríguez ha criticado la falta de medidas implantadas ante los anuncios emprendidos. "Fue ella (en alusión a la consejera de Movilidad), quien anunció el 8 de noviembre de 2024 que a partir del 1 de enero de 2025 estaría operativa esa prohibición de acceso de las grandes guaguas turísticas, y que se comenzaría con la construcción del parking. Niguna se ha puesto en marcha", ha dicho.

"¿Cuál es el principal problema de este grupo de gobierno? Que han machacado su propia credibilidad. Y hoy en día, nadie los cree. ¿Por qué tenemos que creernos estas afirmaciones si en noviembre de 2024 dijeron muchísimo y no se ha materializado ninguna acción? ¿Cuándo va a ser una realidad todas estas cuestiones?" ha añadido.

Ana Salazar (Vox), que se ha preguntado "cuándo" se va a poder comprobar por fin las mejoras resaltadas por el grupo de gobierno, ha insitido, por su parte, en la importancia de dar agilidad a que se ejecutan, se midan y se corrijan las medidas comprometidas para mejorar definitivamente la calidad de vida de los residentes en Anaga.