El Cabildo de Tenerife prorroga la negociación del ERE en el Cidemat y acusa a CC de "dejar caer" el edificio

CC y PP alertan del intento de "privatizar" el servicio y rechazan el despido de 15 trabajadores porque hay alternativas

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Deportes del Cabildo de Tenerife, Concepción Rivero (Cs), ha informado este viernes al Pleno de la corporación que el plazo de negociación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de los trabajadores del Cidemat se ha ampliado y se han incluido nuevas propuestas como jubilaciones anticipadas, indemnizaciones o recolocación en otras instalaciones de Ideco.

En una comparecencia ante el Pleno de la corporación ha incidido en que los "contundentes" informes técnicos revelan que el estado del edificio "no permite garantizar la seguridad" de usuarios y trabajadores por lo que no se puede abrir al público.

Además, ha alertado que se "depurarán responsabilidades" porque los propios trabajadores han hecho algunas obras de mantenimiento y reparación en las instalaciones "sin licencia, sin proyecto y sin supervisión técnica", y pese ello, el edificio sigue siendo inseguro.

Según los informes, el proyecto de rehabilitación tardaría un año en ejecutarse y con un coste superior a los 450.000 euros y además, se encargará un estudio al Colegio de Arquitectos para que estudie la habitabilidad y estabilidad del Cidemat, con el fin de saber si cabe la rehabilitación o la construcción de un edificio nuevo.

Ha dicho que el estado actual de la sede "es de vergüenza", sin reparaciones en los últimos 20 años debido a la "dejadez y abandono" de CC, al tiempo que ha defendido que el ERE "es legal" debido a cuestiones técnicas y no quieren contribuir a "boicotear" la negociación, y abrió la puerta a estudiar la posibilidad de mantener las actividades en otra ubicación mientras duren las obras.

El vicepresidente, Enrique Arriaga (Cs), ha comentado que su partido ha venido al Cabildo "a gestionar, no a especular", y recordado como en 2004, dirigentes nacionalistas de la época planteaban trasladar el Cidemat a la dársena o Las Teresitas.

Verónica Messeguer, del Grupo Nacionalista --que retiró una moción en defensa del Cidemat por discrepancias con una enmienda a la totalidad de PSOE, Cs y Unidas Podemos-- ha acusado al equipo de gobierno de "priorizar" el edificio y no a los trabajadores y se preguntó "qué está pasando en Ideco" para que "echen a la calle" a 15 empleados.

Messeguer ha admitido que el edificio "está en mal estado" pero sostiene --según informes externos-- que se pueden hacer algunas actividades por lo que no entiende que planteen despidos "sin tener alternativas".

A diferencia del gobierno insular, que "cierra" el Cidemat, ha subrayado que CC ha "democratizado" la práctica de los deportes náuticos, históricamente vinculada a clubes privados, y ahora lo que se pretende es "privatizar" el servicio.

"¿Por qué quieren despedir si van a seguir prestando el servicio?", se preguntó, negando que se estén planteando nuevas propuesta a los trabajadores.

Javier Rodríguez, del Grupo Socialista, ha advertido del "grave deterioro" de las instalaciones del Cidemat debido a la "dejación" de los anteriores equipos de Deportes y ha cuestionado de quién es la responsabilidad si se abren las instalaciones y hay algún accidente.

Asimismo, ha comentado que una administración "no es un chiringuito" y "no hay otra alternativa" que licitar la redacción de un proyecto y ejecutarlo, un proceso que no durará menos de un año.

"QUIEREN DESTRUIR TODO LO QUE HUELA A CC"

Zaida González, del Grupo Popular, ha dicho que es "sorprendente" que los propios trabajadores hayan hecho algunas obras de reparación, lo que revela la "falta de control" en el Cidemat, indicando también que el ERE no es legal y acabará en los tribunales de justicia y la readmisión de los trabajadores.

Ha admitido que las instalaciones están "abandonadas" y le corresponde al gobierno insular el arreglo, coincidiendo con CC en que quieren "privatizar" las actividades o "pasar de la fiesta de la mortadela a la fiesta del chorizo", pues los trabajadores actuales son "útiles" para seguir con las actividades en otro emplazamiento.

"Quieren destruir todo lo que huela a Coalición Canaria", ha agregado, remarcando que una privatización de las actividades incrementará los precios.

María José Belda, portavoz de Sí Podemos, ha valorado que se amplíen las negociaciones con los trabajadores para buscar la mejor solución posible y el encargo de un estudio al Colegio de Arquitectos, y cree que "no es casualidad" el estado actual de las instalaciones gracias a la "complicidad" de los gobiernos de CC.