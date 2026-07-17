El Cabildo de Tenerife reabre el refugio de Altavista en el Teide tras cinco años cerrado

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, firma el acta de reapertura del refugio de Altavista - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha recuperado el Refugio de Altavista, uno de los enclaves más emblemáticos del Parque Nacional del Teide, tras cinco años cerrado.

La presidenta, Rosa Dávila, presentó este viernes la reapertura desde La Rambleta, a 3.555 metros de altitud, acompañada por representantes de la institución insular y responsables de la gestión del Parque Nacional.

"Hoy el Cabildo de Tenerife vuelve a abrir la puerta al cielo más alta de Europa. No recuperamos únicamente un edificio, recuperamos una parte de nuestra historia y devolvemos al Teide un espacio que nunca debió dejar de formar parte de su vida", señaló Rosa Dávila.

El refugio, situado en uno de los puntos más elevados de España, ha sido durante décadas un lugar de encuentro para montañeros, científicos y visitantes llegados de todo el mundo.

Desde sus instalaciones, generaciones de tinerfeños y amantes de la montaña han iniciado el camino hacia la cumbre del Teide, mientras que investigadores como Charles Piazzi Smyth contribuyeron desde este entorno privilegiado al desarrollo de la astronomía moderna.

"Altavista siempre ha sido mucho más que un refugio. Ha sido el lugar donde personas de Tenerife y de cualquier rincón del planeta han compartido techo y han descubierto la misma sensación, que desde aquí se entiende mejor la grandeza de esta isla", destacó la presidenta.

La reapertura llega tras una rehabilitación integral que ha permitido transformar Altavista en una infraestructura más segura, eficiente y respetuosa con el entorno.

El director de Medio Natural, Pedro Millán aseguró que quienes conocen "bien" esta montaña saben "lo que significa volver a ver Altavista abierto".

"Recuperamos un lugar muy querido por generaciones de montañeros y lo hacemos con unas instalaciones preparadas para proteger mejor el Parque Nacional y ofrecer una experiencia segura y sostenible a quienes lo visiten", indicó.

El nuevo refugio incorpora sistemas de autoabastecimiento de energía solar y con especial cuidado al ciclo integral del agua, así como mejoras destinadas a reducir al máximo su impacto ambiental en una zona especialmente sensible del Parque Nacional.

Cuenta con aforo para 49 senderistas, dos plazas para guardas y 3 plazas para enfermería, coordinados con el Servicio de Emergencias del 112 y donde también se cuenta con desfibriladores.

"Creemos que el mejor Parque Nacional del mundo merece también las mejores infraestructuras para conservarlo. Altavista es la demostración de que conservación y uso público pueden ir de la mano", afirmó la consejera de Medio Natural, Blanca Pérez, durante el acto.

Tanto la presidenta como la consejera pusieron en valor el trabajo desarrollado durante meses por técnicos, ingenieros, operarios y personal del Parque Nacional, en unas condiciones especialmente complejas debido a la altitud, el viento y la climatología.

"Rehabilitar una instalación a más de 3.200 metros de altura no es sencillo. Aquí manda la montaña y la naturaleza. Por eso esta obra tiene todavía más valor, Altavista vuelve a abrir gracias al esfuerzo de muchas personas que han trabajado en condiciones extraordinarias", señaló Dávila

ALOJAMIENTO STARLIGHT

La recuperación del refugio coincide además con un reconocimiento internacional que refuerza el posicionamiento del Teide como referente mundial de la observación del cielo.

Altavista ha sido reconocido como el alojamiento 'Starlight' situado a mayor altitud del planeta, un distintivo que pone en valor la calidad del cielo del Parque Nacional y su importancia científica y astronómica.

"Este reconocimiento no es solo un sello, es la confirmación de que Tenerife cuenta con uno de los mejores cielos del mundo y de que naturaleza, ciencia y conservación pueden avanzar juntas", indicó la presidenta.

El Cabildo ha establecido una tarifa especial para residentes en Tenerife, con un precio de 29 euros, con el objetivo de facilitar que los tinerfeños puedan volver a disfrutar de este enclave histórico.

La pernocta general tendrá un coste de 71 euros por noche y para los montañeros federados será de 56,80 euros por noche y las reservas podrán realizarse previamente a través de la página web www.refugioaltavista.es.

"Altavista reabre pensando primero en nuestra gente. Queremos que los tinerfeños vuelvan a sentir este refugio como algo suyo, como lo sintieron tantas generaciones antes, porque proteger el Teide empieza también por acercarlo a quienes viven junto a él", explicó Rosa Dávila.

PROGRAMA 'TEIDE Y JÓVENES'

La reapertura del refugio permitirá también poner en marcha uno de los proyectos más destacados del Cabildo para acercar el Parque Nacional a la juventud de Tenerife.

El próximo comenzará el programa 'Teide y Jóvenes: Camina, Conoce y Conserva', una iniciativa que permitirá que cerca de 1.000 jóvenes de la isla puedan acceder, gratuitamente, al refugio de manera gratuita.

Durante la experiencia, los participantes podrán dormir en Altavista, contemplar el amanecer desde la cima del Teide y conocer la historia, biodiversidad y valor científico de este espacio natural protegido.

"El objetivo es sencillo, nadie protege aquello que no conoce, y nadie ama aquello que no conoce. Queremos formar una nueva generación de guardianes del Teide", destacó Blanca Pérez.

Como novedad, quienes lleguen al refugio podrán obtener un pasaporte de montaña de Altavista, un recuerdo simbólico que certificará su llegada a este enclave privilegiado.

Al igual que ocurre en grandes rutas de peregrinación, cada sello representará un camino recorrido, un esfuerzo compartido y una experiencia vinculada a la naturaleza y al patrimonio de Tenerife.

Altavista conserva además elementos que forman parte de la memoria colectiva del Teide.

Entre sus curiosidades destaca que durante años fue la oficina de Correos situada a mayor altitud de España, mantiene el histórico libro de firmas iniciado en 1929 y permite contemplar uno de los fenómenos más espectaculares de la montaña, la sombra triangular del Teide proyectada sobre el Atlántico.

Durante décadas, los materiales necesarios para el funcionamiento del refugio llegaron hasta allí transportados en mulas, y antiguamente pasar una noche en Altavista tenía un coste simbólico de cinco pesetas.

"Hoy recuperamos un refugio, pero sobre todo demostramos que Tenerife mira al futuro con la ambición de cuidar mejor su mayor tesoro. El Teide no es solamente nuestro mayor símbolo natural; forma parte de nuestra identidad, y protegerlo es proteger también quiénes somos", concluyó Rosa Dávila.