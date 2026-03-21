El Cabildo de Tenerife rebaja a prealerta el PEIN desde mañana tras la borrasca 'Therese', pero mantiene restricciones - TONY CUADRADO

SANTA CRUZ DE TENERIFE 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife actualizará este domingo el Plan de Emergencias Insular (PEIN), que pasará de situación de alerta a prealerta a partir de las 08:00 horas, tras la evolución de la borrasca Therese y la mejora progresiva de las condiciones meteorológicas en la isla. A pesar del cambio, la institución mantendrá medidas preventivas, como la prohibición de acceso a zonas forestales y de alta montaña, como el Teide.

La decisión se adopta en base a las últimas previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que apuntan a un desplazamiento del centro de la borrasca hacia el norte, dejando sin efecto los avisos naranjas que estaban activos, situándose sobre la mitad occidental del archipiélago durante el fin de semana, así como a las actualizaciones emitidas por la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias.

La presidenta insular, Rosa Dávila, ha insistido en que, aunque la situación mejora, las próximas horas siguen requiriendo máxima precaución, especialmente por la acumulación de agua, por lo que ha pedido evitar desplazamientos innecesarios y mantenerse informada con canales oficiales.

Asimismo, a pesar de la mejoría prevista, el Cabildo mantiene medidas preventivas clave para garantizar la seguridad de la población. Entre ellas, se propone mantener el cierre de la carretera de acceso a Punta de Teno (TF-445) mientras continúe vigente la situación de prealerta.

Se mantiene la prohibición de acceso a senderos, pistas forestales, áreas recreativas y zonas de alta montaña, incluyendo el Parque Nacional del Teide y otros espacios protegidos, para evitar riesgos dada la inestabilidad del terreno y las condiciones meteorológicas recientes.

Como parte de esta actualización, el Cabildo establece también la finalización de las limitaciones generales a actividades culturales, deportivas y de pública concurrencia a partir de la misma hora del domingo, una vez se consolide la situación de prealerta.

RECOMENDACIONES A MUNICIPIOS

El Cabildo tinerfeño ha trasladado a los municipios la necesidad de mantener medidas preventivas en zonas especialmente vulnerables, como áreas inundables, barrancos, litoral y espacios de gran afluencia.

En este sentido, se recomienda reforzar la vigilancia en zonas costeras y puntos críticos expuestos al oleaje, revisar infraestructuras, especialmente alcantarillado, muros, taludes y redes eléctricas, intensificar el control de cauces de barrancos y zonas susceptibles de inundación y asegurar mobiliario urbano y elementos que puedan ser desplazados por el viento.

Por su parte, a la población se le insiste en la importancia de seguir las indicaciones de autoprotección, extremando la precaución en carreteras, zonas de barrancos y áreas costeras, especialmente en medianías y cumbres.

En paralelo, el Cabildo de Tenerife mantendrá activados y en alerta todos los medios y recursos insulares, tanto ordinarios como extraordinarios, con el objetivo de responder con rapidez ante cualquier incidencia que pudiera producirse en los próximos días.