El Cabildo de Tenerife rehabilita un tramo de 11 kilómetros en la TF-5 entre Icod y El Tanque

Archivo - Dámaso Arteaga, consejero de Carreteras del Cabildo de Tenerife - JUANJO VELÁZQUEZ FOTÓGRAFO - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ejecuta los trabajos de rehabilitación del firme de un tramo de aproximadamente 11 kilómetros de la TF-5, entre Icod de los Vinos y El Tanque, con una actuación que afecta a unos 60.000 metros cuadrados de superficie.

El consejero de Carreteras del Cabildo de Tenerife, Dámaso Arteaga, explica que los trabajos tienen como objetivo "mejorar" las condiciones de seguridad de la vía y prolongar la vida útil d las carreteras de la isla.

La actuación contempla, en una primera fase, la rehabilitación y regularización del firme y, posteriormente, la aplicación de una capa de microaglomerado en frío de aproximadamente cinco milímetros de espesor.

Arteaga señala en una nota que se trata de "obras molestas, pero sin duda necesarias" y destaca que actuar sobre un tramo de estas dimensiones permitirá "garantizar que en los próximos años dé cierta tranquilidad y esa seguridad que estamos intentando aplicar a la mejora de las carreteras".

RAZONES TÉCNICAS

La actuación se ha planificado en diferentes fases y horarios debido a las características del procedimiento constructivo.

Los trabajos comenzaron el pasado 30 de agosto en horario nocturno y, a partir de esta semana, el cierre se mantiene también durante el día para poder ejecutar el extendido del microaglomerado.

El consejero explica que el material empleado requiere unas determinadas condiciones ambientales para su correcta consolidación, por lo que "es preciso" disponer de las condiciones adecuadas para garantizar el resultado de la actuación.

Durante estas dos semanas se desarrollarán tanto los trabajos de fresado y rehabilitación del firme como la extensión de la nueva microcapa, que permitirá mejorar la adherencia y las características de la calzada.

La previsión es que los trabajos se desarrollen durante aproximadamente dos semanas, siempre condicionados por la evolución de la actuación y por las condiciones necesarias para su correcta ejecución.

Mientras se desarrollan las obras, se han establecido desvíos de tráfico para garantizar la movilidad de los usuarios.

Los vehículos serán desviados preferentemente a través de las carreteras TF-42 y TF-82.

El Cabildo pide a los conductores que tengan en cuenta esta afección durante el periodo de ejecución de los trabajos, planifiquen sus desplazamientos y sigan en todo momento la señalización provisional y las indicaciones establecidas en la zona.

Dámaso Arteaga señala que esta intervención forma parte de una estrategia de mejora progresiva del estado de las carreteras de la zona.

En este sentido, recuerda que el Cabildo ya ha actuado recientemente en el tramo central del municipio de El Tanque y que se encuentran en fase de tramitación varios proyectos de mayor cuantía y envergadura que afectarán a la carretera entre Icod y Santiago del Teide.

"Esa carretera va a sufrir también los inconvenientes de la rehabilitación del firme, pero estamos trabajando en esa línea porque esa actuación también está prevista", apunta el consejero, quien sitúa estos trabajos de mayor alcance previsiblemente a finales de este año o comienzos del próximo.

Arteaga destaca que se trata de un eje fundamental para las comunicaciones de la isla, al conectar el norte y el sur de Tenerife, por lo que el objetivo es continuar actuando para mejorar progresivamente sus condiciones.