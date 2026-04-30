El Cabildo de Tenerife reunirá a los ayuntamientos para fijar medidas ante los efectos de la guerra de Irán

Archivo - Pleno del Cabildo de Tenerife - TONY CUADRADO - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Cabildo de Tenerife ha aprobado este jueves una moción institucional en la que se ha acordado convocar a la "mayor urgencia" al Consejo Insular de Amnistración Territorial para estudiar y aprobar medidas complementarias y oportunas ante los efectos econonómicos que en la isla deja la guerra en Oriente Medio.

Según reza el texto acordado, la institución insular manifiesta su "firme rechazo" a la guerra en Oriente Medio, exigiendo "el cese de las hostilidades, la desescalada del conflicto y el retorno al marco del derecho internacional y de la diplomacia como única vía legítima para alcanzar una paz duradera".

En paralelo, y como protección a los efectos económicos que el conflicto pueda ocasionar en las isla, la corporación insular estudiará, en el marco de sus competencias, las medidas complementarias que resulten oportunas para reforzar la protección de la ciudadanía tinerfeña y de los sectores económicos de la isla.

De este modo, según se ha acordado en pleno, se convocará a la mayor urgencia el Consejo Insular de Administración Territorial de Tenerife para informar del paquete de medidas complementarias a las aprobadas por el Gobierno de España y del de Canarias para paliar los efectos de la crisis de la guerra en Oriente Medio.

En paralelo, la corporación insular ha instado al Gobierno estatal a no excluir a Canarias de las medidas adoptadas por el Estado para hacer frente a las consecuencias económicas derivadas del conflicto, exigiendo al Estado que adapte "de forma efectiva" los recientes reales decretos leyes a la realidad singular el Régimen Económico y Fiscal (REF) en las islas y su condición como Región Ultraperiférica (RUP).

DEBATE

El acuerdo institucional ha surgido a raíz de una moción socialista que pedía la condena de la guerra en Oriente Medio y la adopción de medidas en la isla de Tenerife como consecuencia de la crisis en Oriente Medio. Sin embargo, gobierno insular (CC y PP) y el Grupo Socialista han llegado finalmente a un acuerdo institucional.

Durante el debate de la moción socialista, el portavoz del Grupo Socialista en el Cabildo, Aaarón Afonso, ha afeado al Grupo de Gobierno insular que, "dos meses después" del inicio de la presente crisis, no se haya adoptado "ni una sola medida para ayudar a paliar los efectos de la crisis" en la isla: "Lo primero que consideramos que tiene que hacer es convocar a los agentes implicados para adoptar medidas que puedan cohesionar de forma adecuada al territorio, que puedan cohesionar de manera adecuada a la isla", ha exigido Afonso.

"Cuando se va a comprar al supermercado, la cesta de la compra sube, y no han sido capaces en dos meses de poner ni una sola medida, ni discutirla ni hablarla con los grupos en este Cabildo", ha lamentado el consejero socialista que ha cuestionado el carácter finalista previsto en una de las recientes medidas fiscales del Cabildo --el céntimo forestal--, y la "falta de medidas estructurales" ante las dificultades para acceder a una vivienda.

Desde el Gobierno insular, el consejero Manuel Fernández (PP) ha afeado la falta de autocrítica y la hipocrecía de un Grupo Socialista en el Cabildo que se lamenta en la corporación insular el incremento de los precios de los carburantes, mientras no juzgan la subida de tasas de Aena "un 6% hace apenas unos meses": "Es verdad que votaron a favor de que no se subieran, pero a su propio partido en Madrid le da igual", ha deslizado.

El vicepresidente segundo y portavoz de CC en el Cabildo, José Miguel Ruano, ha expresado el interés de la corporación insular por estudiar y valorar medidas complementarias a las emprendidas a nivel estatal y regional para atender las consecuencias de la guerra en Oriente Medio, si bien ha defendido la importancia de que el Estado "flexibilice" con Canarias la regla de gasto y, con ello, el Cabildo cuente con mayor capacidad de gasto.

ACUERDOS EN PLENO

El Cabildo de Tenerife ha aprobado en el pleno celebrado este jueves un acuerdo institucional para impulsar de forma definitiva la recuperación de la Playa de San Marcos, en el municipio de Icod de los Vinos.

El acuerdo aprobado se centra en la necesidad de acelerar todos los trámites administrativos pendientes, instando al Gobierno regional a actuar con la máxima urgencia para permitir el inicio del procedimiento de evaluación ambiental del proyecto, y la emisión del informe sectorial en materia de puertos necesario para su aprobación definitiva, según ha concretado la corporación insular en una nota.

En el acuerdo, el Cabildo destaca la urgencia de ejecutar el proyecto, ya redactado y aprobado en fases anteriores, y que permitiría dar una solución estructural a los problemas que arrastra la playa. El texto aprobado recoge la necesidad de que el Gobierno regional impulse de manera inmediata la tramitación ambiental, formalizando la documentación requerida ante el órgano competente, evitando más retrasos administrativos.

Además, el pleno insular exige al Ejecutivo autonómico que consigne una partida económica "suficiente" en los presupuestos, preferentemente en 2026 y, como máximo, en 2027, para asegurar la ejecución de las obras, en coordinación con el Gobierno de España, que también deberá garantizar la financiación del proyecto.