El Cabildo de Tenerife saca a licitación por 9,8 millones la reforma del intercambiador de La Laguna (Tenerife)

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila (c), en la presentación de la reforma del intercambiador de La Laguna - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife, a través de la empresa Titsa, ha anunciado este martes la licitación de la reforma del intercambiador de transportes La Laguna por 9,8 millones de euros con una duración de las obras, que se adjudicarán en agosto, de unos 20 meses aproximadamente.

Los detalles del proyecto han sido presentados en rueda de prensa por la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, la consejera de Movilidad, Eulalia García, la consejera delegada de Titsa, Victoria Padilla, la vicerrectora de Sostenibilidad e Infraestructuras, Marta Domínguez y el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de La Laguna, Badel Albelo.

La obra comprende una reforma integral de la sede actual, con fachada renovada, espacios más amplios y con más confort gracias al uso de cristaleras, la construcción de una planta más para acometer el acceso a la pasarela peatonal del Padre Anchieta y la ampliación de la zona de tránsito de vehículos.

Mientras duren las obras se instalarán un total de 17 paradas en la calle Ángel Guimerá que discurre anexa al intercambiador y se creará otro intercambiador provisional --con un coste de 1,2 millones-- en parte de las instalaciones de los jardines del campus central.

Dávila ha destacado que este proyecto, "de gran envergadura", forma parte de la "apuesta" del Cabildo por el transporte público en este mandato y que ha implicado el aumento del número de pasajeros hasta los 87 millones el año pasado.

El intercambiador de La Laguna aglutina un total de 36 líneas, mueve más de cinco millones de pasajeros al año --más de 17.000 personas en día laborable-- y registra un movimiento de más de 1.500 vehículos diarios.

Maite Domínguez ha comentado que la ULL no podía "hacer oídos sordos" ante la demanda del Cabildo y el Ayuntamiento para mejorar el intercambiador y por eso se ha cedido terreno en el campus dada la "complejidad" de las obras.

Albelo, por su parte, ha destacado la "coordinación" entre administraciones para poder "modernizar" las instalaciones del intercambiador.

El Cabildo y Titsa también trabajan en diversos estudios para evaluar el estado de paradas y estaciones de guaguas con el fin de acometer pequeñas obras tanto en aseos públicos como en algunas techumbres donde hay goteras.