El Cabildo tinerfeño invierte 700.000 euros en ayudas a entidades culturales con trayectoria y arraigo en la isla

SANTA CRUZ DE TENERIFE 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejería de Cultura, Museos y Deportes del Cabildo de Tenerife ha formalizado su propuesta de subvenciones nominativas para el ejercicio 2026, con una dotación que supera los 700.000 euros, destinados a entidades culturales de reconocida trayectoria y arraigo en la isla.

Estas ayudas buscan garantizar la estabilidad, el funcionamiento y la proyección de actividades que vertebran la vida cultural de Tenerife, según ha avanzado el vicepresidente insular, Lope Afonso, en una nota de prensa.

Así, destaca, estas subvenciones suponen una "herramienta fundamental" para sostener a medio plazo proyectos culturales consolidados, facilitando la planificación y ejecución de su actividad sin depender de convocatorias competitivas anuales. "Estas entidades no solo desarrollan programación cultural estable, sino que muchas de ellas también cumplen funciones formativas, patrimoniales o de divulgación científica, artística y musical", resalta.

De este modo, un total de 15 colectivos y asociaciones recibirán esta ayuda, conformando la lista los siguientes: Federación Tinerfeña de Bandas de Música: 360.000 euros; Universidad de La Laguna: Proyectos culturales y programación del Paraninfo, 86.000 euros; entidades culturales y científicas de relevancia insular, Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife: 25.000 euros, y el Instituto de Estudios Canarios, 20.000 euros.

También se suma la Real Academia de Medicina de Santa Cruz de Tenerife, 20.000 euros; Academia Canaria de la Lengua, 15.000 euros; Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias, 15.000 euros; Ateneo de La Laguna, 15.000 euros; Círculo de Bellas Artes, 15.000 euros; Asociación de Libreros de Tenerife-Aprolite (Feria del Libro), 15.000 euros; Federación de Rondallas del Carnaval, 15.000 euros; Asociación Cultural Orfeón La Paz, 10.000 euros, y Fundación Canaria de Arte Flamenco, 6.000 euros.

Por su parte, el consejero insular de Cultura, Museos y Deportes, José Carlos Acha, ha señalado que esta planificación presupuestaria "pone de relieve la voluntad" del Cabildo de apoyar a quienes hacen cultura todo el año y en todo el territorio, reconociendo su labor como "agentes imprescindibles para garantizar el acceso, la diversidad y la calidad de la oferta cultural insular".