El Cabildo tinerfeño pide a la ciudadanía evitar desplazamientos innecesarios este miércoles por la borrasca

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha apelado este miércoles a la "prudencia" de la población y a que esta evite desplazamientos innecesarios a consecuencia del paso de la borrasca 'Charles', que continuará dejando intensas lluvias en la isla a lo largo de esta tarde y que, previsiblemente, se prolongará hasta mañana.

Así lo ha señalado en rueda de prensa por Acuerdos de Consejo de Gobierno donde, junto con el vicepresidente insular Lope Afonso, ha abordado que lo "más significativo" de este frente han sido, sobre todo, las fuertes rachas de viento, que han llegado a superar incluso los 180 kilómetros por hora en el Parque Nacional del Teide

"La borrasca irá barriendo este miércoles el conjunto de la isla. En este momento llueve mucho en Santiago del Teide y Vilaflor, y se espera que continúe lloviendo durante la tarde y hasta mañana. Desde Arico hasta el área metropolitana se espera que la lluvia llegue más entrada la tarde", ha puntualizado la presidenta insular.

Si bien se espera que las fuertes rachas de viento amainen por la tarde, la presidenta insular ha apelado a la "prudencia" de la población. Además, Rosa Dávila, ha recordado que, a consecuencia de la activación del PEIN en alerta máxima en cumbres de la isla y de alerta en el resto de la isla, desde este martes están cerrados los accesos al Parque Nacional del Teide, así como a la Corona Forestal, senderos y espacios naturales protegidos de la isla.

"También suspendimos todas las actividades al aire libre, como el barranquismo o el senderismo", ha añadido Dávila, que ha recordado las previsiones de la borrasca 'Charles' en Canarias, con la que se esperaba superar los 130 kilómetros por hora en rachas de viento en cumbres e intensas lluvias que podrían superar los 20 litros por metro cuadrado en una hora.

En relación a las incidencias registras este miércoles, el Cabildo ha registrado incidentes vinculadas sobre todo a la caída de árboles, en su mayoría, así como de señalización. "Nuestros servicios de emergencia están trabajando con intensidad para que todo este tipo de incidencias tengan la menor repercusión posible, pero pedimos a la ciudadanía que extremen las precauciones y que evite desplazamientos innecesarios, así como que se mantengan alejados de los barrancos y zonas inundables, así como de costas ante el fenómeno costero".